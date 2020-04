Enem Digital 2020 será aplicado em Goiânia e Anápolis, confirma Inep

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão responsável pela aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), confirmou a aplicação da prova do Enel digital 2020 nos municípios de Goiânia e Anápolis, em Goiás. De acordo com o edital publicado pelo órgão federal, serão disponibilizadas 1.500 e 300 vagas para inscrição, respectivamente. Em todo o Brasil, 101.100 inscritos poderão fazer a escolha pelo exame na versão digital.

O novo edital, que já está disponível no site do Inep, também ajustou as datas da aplicação do Enem Digital, adiado para os dias 22 e 29 de novembro.

No edital anterior, a versão digital do exame estava marcada para os dias 11 e 18 de outubro. O exame impresso segue agendado para os dias 1º e 8 de novembro.

Os editais nº 33 e nº 34 do Inep promovem alterações nas regras de concessão da gratuidade da taxa de inscrição. De acordo com os documentos, mesmo sem o pedido formal dos inscritos, será garantida a isenção da taxa aos alunos que preencham um dos seguintes requisitos:

Esteja cursando em 2020 a última série do ensino médio em escola da rede pública, declarada ao Censo da Educação Básica;

Tenha cursado todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral da rede privada e tenha renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio;

Declare estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por membro de família de baixa renda, nos termos do art.4º do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

As inscrições para o Enem 2020 serão abertas no dia 11 de maio e seguem até o dia 22 do mesmo mês. Durante a inscrição, o estudante deverá optar por realizar o exame na versão impressa ou na versão digital conforme desejar, sem a possibilidade de alterar a escolha posteriormente.

Como será a aplicação do Enel Digital

Segundo esclareceu o Ministério da Educação, a aplicação do Enem Digital 2020 será idêntica à do Enem impresso, aplicado anualmente. Os participantes que optarem pelo digital também irão se deslocar para os locais de prova, seguindo os mesmos horários e restrições daqueles que farão o Enem tradicional.

No primeiro dia do exame, 22 de novembro, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas. Os estudantes terão cinco horas e meia para responder as questões e escrever a redação.

No segundo dia, 29 de novembro, serão aplicadas as provas de ciências da natureza e matemática. Os participantes terão cinco horas de duração.