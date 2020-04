Morre menino de 7 anos espancado pela avó, em Aparecida de Goiânia 

Morreu nesta quinta-feira (23/4), em Goiânia, o menino de 7 anos que foi espancado pela avó materna. As agressões teriam ocorrido na casa da família, em Aparecida de Goiânia. A criança estava internada há dias, em estado grave e respirando com ajuda de aparelhos, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

O caso foi descoberto na última sexta-feira (17/4), quando o menino foi levado pela mãe ao Cais Colina Azul, em Aparecida de Goiânia. Ao perceberem que a criança chegou desacordada e com vários hematomas pelo corpo, inclusive nos órgãos genitais, os funcionários acionaram o Conselho Tutelar.

Avó é presa e confirma ter batido em menino de 7 anos

Constatadas as agressões, a mãe da criança foi presa e alegou ter batido nele com uma sandália depois que ele a desobedeceu. No entanto, em depoimento, ela relatou à polícia que a responsável pelas agressões era a mãe dela, avó do menino; eles moravam com a mulher e, na casa dela, aquele era o “jeito de educar.”

Diante dos fatos, a mãe foi liberada no dia seguinte e avó do menino foi presa suspeita de cometer as agressões. Na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Aparecida de Goiânia, onde o caso é investigado, a mulher, de 42 anos, confirmou ter batido na criança. Ela continua presa.

Irmãos de menino de 7 anos, agredido pela avó, serão resguardados por medidas protetivas

Segundo o Conselho Tutelar, outros dois menores, sendo um adolescente de 13 anos e um menino de 10, que também moravam com a avó, estão aos cuidados da bisavó até que a situação seja resolvida judicialmente. Eles serão resguardados por medidas protetivas.

De acordo com a Polícia Civil, o inquérito já foi encaminhado para o Judiciário, mas, na próxima semana, serão ouvidos o pai e os irmãos da vítima. O caso estava sob responsabilidade da delegada Edilaine Moreira.