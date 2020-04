Recuperando da covid-19, médico ganha ‘festa’ ao sair de UTI, em Goiânia

Um cirurgião vascular, diagnosticado com a covid-19, ganhou uma ‘festa’ de servidores de um hospital de Goiânia após receber alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Aleksander Dobrianskyj tem 66 anos e foi responsável pelo primeiro transplante de coração realizado em Goiás, em 1992, no Hospital Santa Genoveva.

Após apresentar melhora no quadro de saúde, o médico deixou o leito de UTI do Hospital Anis Rassi, depois de 12 dias entubado, para continuar o tratamento em um quarto, na mesma unidade. Durante a mudança de local, ele recepcionado por uma equipe de profissionais na saúde, que seguravam balões.

Também nesta semana, uma médica pediatra foi homenageada pela equipe do Hospital do Coração após receber alta. Diagnosticada com covid-19, ela ficou internada por 34 dias, sendo três semanas na UTI. Na saída da unidade de saúde, a pediatra foi aplaudida por vencer a batalha contra a doença.

Por meio das redes sociais, o governador Ronaldo Caiado (DEM) agradeceu a todos os profissionais de saúde pelo empenho: “Não é fácil vencer a luta contra o coronavírus. Uma pediatra, que foi uma das primeiras goianas a contrair a Covid-19, venceu essa batalha após ficar internada por 34 dias, sendo 3 semanas na UTI em um respirador, no Hospital do Coração. A paciente recebeu alta e a despedida, organizada pela equipe do hospital, foi emocionante. Aos profissionais, a minha gratidão e reconhecimento pelo belíssimo trabalho realizado. O nosso desejo é que mais cenas como essa se repitam a cada dia!”

Recuperados da covid-19 em Goiânia

De acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), de 256 casos confirmados de covid-19, em Goiânia, 75 já se recuperaram da doença.

Goiás tem, até o momento, 453 casos de coronavírus e 23 óbitos confirmados. Há 7.053 casos suspeitos em investigação e outros 2.174 já foram descartados. Segundo boletim, no Lacen-GO há 162 amostras em análise.