Sérgio Moro nega utilizar permanência de Diretor Geral da PF como moeda de troca

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Sérgio Moro, postou em suas redes sociais, às 18:10 desta sexta-feira (24/4), que em nenhum momento usou a permanência do Diretor Geral da PF, Maurício Valeixo, como uma moeda de troca para conseguir uma nomeação para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Ele usou sua conta no Twitter para responder as acusações feitas pelo Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em coletiva de imprensa feita na tarde de hoje.

Veja a publicação completa:

“A permanência do Diretor Geral da PF, Maurício Valeixo, nunca foi utilizada como moeda de troca para minha nomeação para o STF. Aliás, se fosse esse o meu objetivo, teria concordado ontem com a substituição do Diretor Geral da PF”.

Na coletiva, o presidente afirmou que o ex-ministro teria sido favorável à saída de Maurício Valeixo em troca de uma indicação ao cargo de ministro do STF.

“Mais de uma vez o senhor Sergio Moro disse para mim: ‘Pode trocar o Valeixo sim, mas em novembro, depois que me indicar para o Supremo Tribunal Federal’. É desmoralizante para um presidente ouvir isso e, mais ainda, externar”, acrescentou.

PGR pede abertura de inquérito no STF para apurar declarações de Moro

O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu na tarde de hoje, ao STF, a abertura de um inquérito para apurar as declarações feitas pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro, que pediu demissão do cargo e fez acusações contra o presidente Jair Bolsonaro. Entre as medidas solicitadas ao STF, Aras pediu que seja determinado o depoimento de Moro.

De acordo com o procurador, os fatos evidenciam supostos crimes de falsidade ideológica, obstrução de Justiça, corrupção passiva privilegiada, coação no curso do processo ou denunciação caluniosa e crime contra a honra.

Mais cedo, ao anunciar a demissão, Moro afirmou que pesou para sua decisão o fato de o governo federal ter decidido exonerar o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Maurício Valeixo.