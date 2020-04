Sobe para 486 casos confirmados de coronavírus em Goiás

Subiu para 486 casos confirmados do novo coronavírus (covid-19) no Estado de Goiás, segundo boletim epidemiológico divulgado, nesta sexta-feira (24/4), pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). Destes, existem 24 óbitos confirmados pela doença. Além disso, há 7.103 casos suspeitos em investigação no Estado. Outros 2.219 já foram descartados.

Os casos confirmados foram registrados nos municípios de:

Águas Lindas de Goiás (6);

Aloândia (1);

Anápolis (38);

Anhanguera (1);

Aparecida de Goiânia (19);

Aragoiânia (1);

Barro Alto (1);

Bela Vista de Goiás (1);

Bom Jesus de Goiás (1);

Caldas Novas (1);

Campestre (1);

Campinorte (1);

Carmo do Rio Verde (3);

Catalão (1);

Ceres (4);

Cidade Ocidental (4);

Faina (1);

Formosa (4);

Goiandira (2);

Goianira (1);

Goianésia (27);

Goiânia (267);

Goiatuba (1);

Guapó (1);

Inhumas (3);

Itaguaru (2);

Itumbiara (10);

Jataí (6);

Luziânia (9);

Mineiros (2);

Montividiu (1);

Nerópolis (2);

Nova Glória (1);

Nova Veneza (1);

Novo Gama (1);

Paranaiguara (1);

Paraúna (3);

Pires do Rio (3);

Planaltina (1);

Professor Jamil (6);

Rialma (6);

Rio Verde (14);

Santo Antônio do Descoberto (3);

São Luís dos Montes Belos (2);

Senador Canedo (4);

Silvânia (1);

Trindade (7);

Valparaíso de Goiás (7) e;

Vianópolis (1).

Também existe, até o momento, 24 óbitos confirmados nos municípios de:

Aparecida de Goiânia (1);

Goiandira (1);

Goianésia (2);

Goiânia (11);

Luziânia (2);

Paraúna (1);

Planaltina de Goiás (1);

Pires do Rio (1);

Professor Jamil (1);

Rio Verde (1) e;

Valparaíso de Goiás (1).

Por fim, há 12 casos confirmados internados. Destes, 4 estão em unidades públicas da rede estadual e 8 na rede privada. Há ainda 61 casos suspeitos e em investigação que encontram-se internados; destes, 31 estão na rede pública e 30 na rede privada.

Coronavírus no Brasil

O Brasil chegou a 52.995 casos confirmados, conforme atualização do Ministério da Saúde divulgada hoje (24). Nas últimas 24 horas foram adicionadas às estatísticas mais 3.503 pessoas infectadas, um aumento de 7,1% e relação a ontem, quando foram registrados 49.492 mil casos confirmados.

Já o número de mortes subiu para 3.670, com 357 novos falecimentos de ontem para hoje, um incremento de 10,8%. Foi o segundo maior número de novos óbitos em 24 horas, perdendo apenas para ontem, quando foram adicionados 407.

São Paulo se mantém como epicentro da pandemia no país, concentrando o maior número de falecimentos (1.512). O estado é seguido pelo Rio de Janeiro (570), Pernambuco (352), Ceará (284) e Amazonas (255).