Aparecida de Goiânia registra segunda morte por coronavírus

Aparecida de Goiânia registrou segundo óbito pelo novo coronavírus (covid-19), na última sexta-feira (24/4), segundo boletim epidemiológico da Secretária Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia. A vitima era um homem de 51 anos, servidor da Secretária de Desenvolvimento Urbano do município.

Ele era morador do bairro Madre Germana, e também trabalhava como servidor da Prefeitura desde 2014. O homem, que também atuava como vigia de uma escola da rede estadual, foi internado na última terça-feira (21/4), no Hospital de Campanha (HCamp).

Além disso, ele era integrante do grupo de risco, tinha diabetes. O homem acabou não resistindo e veio a óbito na última quinta-feira (23/4). O resultado do exame para coronavírus ficou pronto na última sexta, confirmando a doença.

Por fim, todos os contatos dele estão sendo monitorados.

Coronavírus em Aparecida de Goiânia

Atualmente, Aparecida de Goiânia apresenta 22 casos confirmados de coronavírus. Entre eles, 10 homens e 12 mulheres. Além disso, eles estão divididos nos seguintes bairros do município:

Aeroporto Sul – 1;

Buriti Sereno – 1;

Cidade Vera Cruz- 4;

Conjunto Residencial Storil – 1;

Jardim dos Girassóis – 1;

Cruzeiro do Sul – 1;

Independência Mansões – 1;

Jardim Riviera – 2;

Maria Inês – 1;

Madre Germana – 1;

Parque Flamboyant – 1;

Jardim Luz – 2;

Setor dos Afonsos – 1;

Veiga Jardim – 2;

Vila Brasília – 1;

Jardim Progresso – 1.

Por fim, até as 22 horas da última sexta-feira, o município atestou 150 casos com resultados negativos para Covid-19. Além disso, 10 amostras de casos suspeitos ainda estão em análise. Nove pacientes já se recuperaram da doença.

Coronavírus em Goiânia

Goiânia registra mais 17 casos confirmados do novo coronavírus (covid-19) em apenas 24 horas. Segundo boletim epidemiológico da Secretária Municipal de Saúde (SMS), divulgado na tarde da última sexta, a capital soma 273 pessoas contaminadas, oficialmente, pelo vírus.

O município também conta com 11 mortes confirmadas, sem nenhum acréscimo nas últimas 24 horas. Além disso, esses óbitos somam quase metade do total do Estado de Goiás, que contabiliza 23 mortes segundo boletim epidemiológico da Secretária do Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), também desta sexta.

Por fim, os casos confirmados, 131 são mulheres e 142 são homens. Além disso, 77% dos casos são de pessoas entre os 20 e 59 anos de idade. Apesar disso, 82% dos óbitos, até o momento, são de pessoas com mais de 60 anos na capital.