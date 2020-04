Ipasgo irá liberar gradualmente cirurgias e procedimentos eletivos

O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo) irá liberar, de forma gradual, cirurgias e procedimento eletivos para servidores do Estado de Goiás. As regras foram divulgadas na última sexta-feira (24/4), e foram criadas entidades representativas dos profissionais da saúde do Governo de Goiás.

Para liberação dos procedimentos cirúrgicos e de terapias, será necessária a inclusão de termo de consentimento informado assinado pelo profissional de saúde e paciente. O documento, disponível no site do Ipasgo, é obrigatório para a análise dos pedidos pelo plano de assistência.

As cirurgias e procedimentos eletivos estão autorizadas. Apesar disso, as liberações vão acontecer de forma gradual. O objetivo é garantir critérios de segurança para os prestadores de serviço e pacientes. Também visa estabelecer medidas para evitar a lotação de leitos.

Além disso, o Ipasgo recomenda que os casos, eletivos, que possam levar ao encaminhamento para pós-cirúrgico em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sejam evitados neste momento de combate à pandemia do novo coronavírus.

Por fim, as cirurgias de média e alta complexidade, que não configurem urgência e emergência, também devem ser adiadas.

Atendimentos não emergenciais do Ipasgo

Em relação aos atendimentos nos consultórios médicos, odontológicos e de terapias, a orientação para que sejam tomados todos os cuidados para evitar aglomerações. São necessárias medidas protetivas como:

agendamento prévio de pacientes;

intervalos de, no mínimo 30 minutos, entre os pacientes;

distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas;

uso de equipamentos de proteção individual (EPI’s) pelos prestadores, colaboradores e usuários;

devem ser disponibilizados álcool a 70% nos ambientes de recepções e em locais de passagem de pessoas;

aferição de temperatura para rastreio através de termômetro com captação de infravermelho e;

higienização do ambiente de forma eletiva.

Os pacientes dos grupos de risco, pessoas acima de 60 anos, hipertensos, diabéticos, imunossuprimidos, portadores de doenças crônicas, devem ter cuidados especiais e com atendimentos de forma eletiva. Além disso, esse público deve procurar as unidades de saúde somente quando for estritamente necessário.

Em caso de identificação do aumento descontrolado de contágios pelo novo coronavírus em Goiás, as medidas preventivas podem ser novamente revistas, bem como as orientações para a liberação dos atendimentos eletivos.