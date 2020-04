Justiça investiga show cancelado do Hungria pelo coronavírus, em Sanclerlândia

A justiça do município de Sanclerlândia instaurou inquérito civil para investigar dano financeiro a cidade pelo pagamento antecipado de R$ 12.400,00 por um show do Hungria Hip Hop, que foi cancelado devido a pandemia de coronavírus.

O show iria acontecer no 25º Jeep Cross de Sanclerlândia, que ocorreria nos dias 1°, 2 e 3 de maio. Além disso, não há previsão para uma nova data do evento.

Segundo a promotora de Justiça Ariane Patrícia Gonçalves, a empresa HN Produção Artística Eireli, responsável pela apresentação, informou que, até o momento, o município de Sanclerlândia não prestou nenhuma informação sobre o cancelamento do evento.

Apesar disso, a empresa já se pronunciou e ressaltou que está disposta a restituir integralmente o valor recebido como forma de adiantamento.

Além do cancelamento de evento pela justiça, Tecnoshow 2020 também foi cancelada

A edição deste ano da Tecnoshow Comigo, que ocorre em Rio Verde, foi cancela pela organização por conta da pandemia do coronavírus. Em março, a suspensão por tempo indeterminado da feira de tecnologia rural chegou a ser comunicada, mas como o problema se estendeu por um período maior do que o esperado pelos organizadores, a edição 2020 foi cancelada.

Segundo nota da Cooperativa Comigo, organizadora do evento, a próxima edição da Tecnoshow será realizada de 12 a 16 de abril. O texto diz ainda que espera que em 2021 o Brasil já tenha superado a crise.

Leia o comunicado oficial na íntegra:

No dia 13 de março de 2020, face ao imprevisto causado pelo Coronavírus, tivemos que suspender a TECNOSHOW COMIGO por tempo indeterminado. Entretanto, devido ao problema ter se estendido por um período maior do que o esperado, percebemos que não haverá mais condições estruturais, logísticas e econômicas de a Feira se realizar no corrente ano.

Assim, decidimos agora pelo CANCELAMENTO do evento em 2020.

No ano que vem, se Deus quiser, o Brasil já terá superado este momento crítico e retomaremos a realização da Feira. Com a saúde nacional restabelecida (bem-estar fisico, mental e social) e com as bênçãos divinas, vamos promover novamente nossa TECNOSHOW, vigorosa e pujante, gerando oportunidades para todos, como sempre foi em todos os anos.

A nova data já foi definida e será de 12 a 16 de abril de 2021, aguardamos você!