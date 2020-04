Recuperado da covid-19 e fora de UTI, ‘Seu Waldemar’ agradece orações

O humorista e apresentador ‘Seu Waldemar’, de 33 anos, agradeceu todas as orações dos amigos, fãs e familiares em um vídeo postado em sua rede social, neste sábado (25/4). Recuperado da covid-19 e após 32 dias de internação em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de Goiânia, Waldemar Neto segue em um apartamento da unidade, tratando os efeitos da doença.

“Estou forte, vencendo essa batalha pela minha vida pra ficar perto de vocês daqui a pouco! Muito obrigado pela corrente intensa de orações, isso está sendo fundamental para que eu esteja aqui falando e voltando a sorrir!”, diz legenda que acompanha as imagens.

No vídeo, ‘Seu Waldemar’, sorridente, diz que em breve estará de volta. Assista:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/sc73e5cb9d61f1b75f414dafd52f3583f’]

‘Seu Waldemar’, recuperado da covid-19, recebeu alta de UTI após 32 dias de internação

Diagnosticado com covid-19, ‘Seu Waldemar’ ficou internado 32 dias na UTI de um hospital particular de Goiânia. Após se recuperar da doença, ele ainda seguiu por mais alguns dias na UTI para tratar de infecção bacteriana. Ele recebeu alta na última quinta-feira (23/4), mas segue em observação na unidade de saúde, recebendo cuidados médicos.

Na quinta-feira (23/4), a família do humorista disse, em nota, que ele segue com pequenos efeitos colaterais que serão tratados nos próximos dias. Ainda segundo o texto, para confirmação da cura, Waldemar foi submetido a um novo exame, que testou negativo para covid-19.

Leia a nota na íntegra:

Olá, pessoal! A família e assessoria receberam o boletim das últimas 24horas sobre o quadro do nosso “Seu Waldemar”.

As evoluções positivas do tratamento fizeram com que o Waldemar saísse da UTI nesta quinta-feira. Uma grande vitória para o processo de reabilitação. Ele segue o tratamento em apartamento, seguindo os cuidados médicos. Ele está animado, querendo saber do que ocorreu neste período, em diálogo com familiares e corpo clínico. Agora é um momento de repouso e renovação das forças, mediante os 32 dias passados em tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Waldemar segue com pequenos efeitos colaterais que serão tratados nos próximos dias. Lembrando que o mesmo está com teste negativo para o COVID-19, 0 qual, havia sido detectado no dia 17 de abril.

Essa boa evolução no quadro é um resultado do carinho, torcida e principalmente as orações de todos. Vamos manter as energias positivas. “Seu Waldemar” em seus diálogos com a família emociona ao citar a gratidão de todo carinho que as pessoas vêm tendo com ele.