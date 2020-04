Suspeito de maus-tratos queimava enteado de 3 anos com cigarro, em Catalão

Um homem de 21 anos foi preso na noite da última sexta-feira (24/4), no município de Catalão, suspeito de praticar maus-tratos contra seu enteado, uma criança de apenas três anos. Testemunhas, e até a própria criança, contaram à polícia que o acusado agredia constantemente a vítima e a queimava com bitucas de cigarro.

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito, que não teve a identidade divulgada, foi capturado por uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) do 18º BPM, através de informações da Inteligência.

Ainda conforme a PM, informações de terceiros e até da própria criança, de apenas 3 anos, davam conta de que a mesma era agredida constantemente pelo padrasto. As agressões e maus-tratos ocorriam, inclusive, na presença da mãe. A polícia chegou a constatar que o suspeito queimava a criança com bitucas de cigarro.

Diante do fato, o suspeito foi detido, e em sua residência foi localizada uma arma de fogo tipo garrucha.

O Conselho Tutelar foi acionado compareceu no local, assumindo a responsabilidade pela criança. O órgão acompanhou todo procedimento até a apresentação na delegacia de plantão. Assim, todos os envolvidos e objetos ilícitos foram encaminhados para as devidas providências.

O homem foi preso por maus-tratos e posse ilegal de arma de fogo.

Além de caso de maus-tratos e Catalão, criança de 7 anos morreu após ser espancado pela avó

Um menino de 7 anos morreu na última quinta-feira (23/4), em Goiânia, após ser espancado pela avó materna. As agressões teriam ocorrido na casa da família, em Aparecida de Goiânia. A criança estava internada há dias, em estado grave e respirando com ajuda de aparelhos, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

O caso foi descoberto no dia 17/4, sexta-feira, quando o menino foi levado pela mãe ao Cais Colina Azul, em Aparecida de Goiânia. Ao perceberem que a criança chegou desacordada e com vários hematomas pelo corpo, inclusive nos órgãos genitais, os funcionários acionaram o Conselho Tutelar.

Constatadas as agressões, a mãe da criança foi presa e alegou ter batido nele com uma sandália depois que ele a desobedeceu. No entanto, em depoimento, ela relatou à polícia que a responsável pelas agressões era a mãe dela, avó do menino; eles moravam com a mulher e, na casa dela, aquele era o “jeito de educar.”

Diante dos fatos, a mãe foi liberada no dia seguinte e avó do menino foi presa suspeita de cometer as agressões.