Devassa Tropical Ao Vivo reúne 8 festivais on-line, inclusive o Bananada

Nesta semana, de 30 de abril a 3 de maio, acontece o Devassa Tropical Ao Vivo – O Festival dos Festivais. Ele reúne oito dos principais festivais independentes do Brasil. Dessa forma, serão 34 atrações musicais de todo o País, representando os festivais Bananada (GO), Carambola (AL), DoSol (RN), GTR (PE), Radioca (BA), Sarará (MG), Se Rasgum (PA) e Wehoo (PE).

A apresentação dos shows ficará a cargo do dj e produtor Patrick Tor4, promovendo interatividade com os artistas e com o público. No line, nomes como Boogarins, Zeca Baleiro, Chico César, Jards Macalé, Anelis Assumpção + Curumin, Ana Cañas, Marcelo Falcão e Francisco El Hombre, Tulipa Ruiz e Liniker e os Caramelows. Além disso, Pitty, Josyara, Heavy Baile, Luísa e os Alquimistas e Luedji Luna. Assim, todas as atrações tocarão de suas casas, e a transmissão será pelo canal oficial da Devassa no YouTube.

O objetivo da iniciativa é promover diversão e arte para os fãs. Também impulsionar a cena musical, uma das principais afetadas pelo coronavírus. Além disso, a cervejaria visa apoiar os profissionais desses eventos que foram prejudicados. Os festivais físicos seguem aguardando definições das organizações nacionais e internacionais para confirmarem possíveis datas.

Programação

No dia 30 de abril, quinta-feira, tem o Festival Radioca, a partir das 17h. Tocam Josyara, Mallu Magalhães, Teago Oliveira e Anelis Assumpção + Curumin. A partir das 20h tem Festival GTR, com Mestre Anderson Miguel, Tagore, Lia de Itamaracá e DJ Dolores e Schevchenko e Elloco.

Já no dia 1º de maio, tem o Festival Wehoo, a partir das 17h. Dessa forma, tocam Flaira Ferro e Biarritz, Francisco El Hombre e Luê, Pitty e também Marcelo Falcão. A partir das 20h, tem Festival DoSol. Tocam Plutão Já Foi Planeta, Luísa e os Alquimistas, Potyguara Bardo e Heavy Baile.

No dia 2 de maio, a partir das 17h, tem o Festival Carambola. Tocam Zeca Baleiro, Ana Cañas, Wado e Mopho e também Chico César. Além disso, tem o Festival SeRasgum, a partir das 20h. Tocam Andre Abujamra e Marisa Brito Jards Macalé, Keila, Larissa Luz e Tropkillaz.

No domingo, dia 3 de maio, tem o Festival Sarará, com shows de Mariana Cavanellas, Luccas Carlos, Luedji Luna e Rael. Para fechar, acontece o goiano Festival Bananada. Dessa maneira, tocam Felipe Cordeiro, Boogarins, Tulipa Ruiz, Liniker e Os Caramelows e Baile Tropical com Patrick Tor4.

Festival Devassa Tropical Ao Vivo

Quando: De 30 de abril a 3 de maio

Onde: Canal do Youtube da Devassa