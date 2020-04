“Estou voltando para casa”, comemora ‘Seu Waldemar’ ao receber alta

O humorista e apresentador ‘Seu Waldemar’, de 33 anos, recebeu alta médica nesta segunda-feira (27/4), após mais de um mês de internação em um hospital de Goiânia, onde fazia tratamento contra a covid-19. Na saída da unidade de saúde, Waldemar Neto, muito emocionado, comemorou a volta para casa: “Galera, estou indo embora. Beijo para todo mundo aí”.

Parentes e amigos do humorista acompanharam a saída dele do hospital, que ocorreu sob aplausos e gritos de “guerreiro”. Já dentro do carro, acompanhado pelo irmão, ele completou: “Estou voltando para casa”.

‘Seu Waldemar’ agradece orações

No último sábado (25/4), ‘Seu Waldemar’ agradeceu todas as orações dos amigos, fãs e familiares em um vídeo postado em sua rede social. Já recuperado da covid-19, ele recebeu alta da UTI na última quinta-feira (23/4), mas seguiu em observação na unidade de saúde, recebendo cuidados médicos, até esta segunda.

“Estou forte, vencendo essa batalha pela minha vida pra ficar perto de vocês daqui a pouco! Muito obrigado pela corrente intensa de orações, isso está sendo fundamental para que eu esteja aqui falando e voltando a sorrir!”, escreveu ele na ocasião.

[custom_player src=’zoevideos.net/player/sc73e5cb9d61f1b75f414dafd52f3583f’]

No dia em que recebeu alta da UTI, a família do humorista disse, em nota, que ele seguia com pequenos efeitos colaterais da doença, que seriam tratados nos próximos dias. Ainda segundo o texto, para confirmação da cura, Waldemar foi submetido a um novo exame, que testou negativo para covid-19.

Leia a nota na íntegra:

Olá, pessoal! A família e assessoria receberam o boletim das últimas 24horas sobre o quadro do nosso “Seu Waldemar”.

As evoluções positivas do tratamento fizeram com que o Waldemar saísse da UTI nesta quinta-feira. Uma grande vitória para o processo de reabilitação. Ele segue o tratamento em apartamento, seguindo os cuidados médicos. Ele está animado, querendo saber do que ocorreu neste período, em diálogo com familiares e corpo clínico. Agora é um momento de repouso e renovação das forças, mediante os 32 dias passados em tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Waldemar segue com pequenos efeitos colaterais que serão tratados nos próximos dias. Lembrando que o mesmo está com teste negativo para o COVID-19, 0 qual, havia sido detectado no dia 17 de abril.

Essa boa evolução no quadro é um resultado do carinho, torcida e principalmente as orações de todos. Vamos manter as energias positivas. “Seu Waldemar” em seus diálogos com a família emociona ao citar a gratidão de todo carinho que as pessoas vêm tendo com ele.