Goiânia tem 16 novos casos de covid-19 em 24 horas

Goiânia registrou um aumento de 16 casos confirmados do novo coronavírus (covid-19) nas últimas 24 horas, segundo boletim epidemiológico da Secretária Municipal de Saúde (SMS) da capital, desta segunda-feira (27/4). Atualmente, o município soma 362 pessoas com resultado positivo para a doença. Deste total, o número de óbitos permanece igual ao do último domingo (26/4): 11 vitimas.

Dos 362 casos confirmados, 191 são mulheres (53%) e 171 homens (47%). Existem 157 pessoas contaminadas entre 20 e 39 anos de idade (43%). Entre 40 e 59 anos de idade, existem 118 pessoas (33%). Acima de 60 anos, são 69 pessoas (19%). Apenas 4 pessoas (8%) tem menos de 19 anos.

Além disso, dos 362 casos, 216 não estão mais sob investigação epidemiológica. Destes, 151 (70%) não precisaram de internação. Em contraste, 65 pessoas (30%) precisaram de internação. Destas, 36 precisaram ser internadas.

Por fim, entre os contaminados que já passaram por investigação epidemiológica, o sintoma mais comum é a tosse, seguido pela tosse e pelo desconforto ao respirar. Veja:

69% apresentaram tosse;

57% apresentaram febre;

42% apresentaram desconforto respiratório;

36% apresentaram dor de garganta;

32% apresentaram dispneia;

28% apresentaram diarreia;

11% apresentaram vômito.

Coronavírus em Goiás

Goiás ultrapassou a marca de 600 casos confirmados do novo coronavírus (covid-19), nesta segunda-feira (27/4), segundo boletim epidemiológico da Secretária de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). No dia 20 de abril, eram 393 pacientes testados positivo para a doença. Uma semana depois, exatamente hoje, são 616 pessoas infectadas pelo vírus no Estado. Ou seja, são 223 novos casos em uma semana.

Segundo o SES-GO, são 26 mortes pelo covid-19 registradas até a tarde desta segunda. No último domingo (26/4), constavam 25 mortes, ou seja, acréscimo de um caso. Quando voltamos para os dados do dia 20 de abril, eram 18 mortes pela doença.

Quando falamos de casos suspeitos, o aumento em uma semana é de quase mil casos. No dia 20 de abril, haviam 6.494 casos suspeitos em investigação no Estado. Hoje, há 7.407 casos suspeitos em investigação.

Também existem 17 casos confirmados internados, segundo SES-GO. Destes, 5 estão em unidades públicas da rede estadual e 12 na rede privada. Comparado a uma semana atrás, quando havia 21 casos internados, é visto que houve uma redução.

Além disso, há 72 casos suspeitos e em investigação que encontram-se internados. Destes, 48 estão na rede pública e 24 na rede privada.