Goiânia tem apenas 79 recuperados diante de 346 casos de covid-19

Goiânia tem 346 casos confirmados de covid-19, segundo boletim epidemiológico deste domingo (26/4). Desse total, até o momento, apenas 79 pessoas se recuperaram, o que corresponde a pouco mais de 20% dos infectados. O dado é preocupante, tento em vista que, em menos de 24 horas, a capital confirmou 67 novos casos.

Ainda conforme o boletim, das 346 pessoas diagnosticadas com a doença, 261 delas têm entre 20 e 59 anos; 69 pacientes têm mais que 60 anos e; apenas 16 tem até 19 anos. O levantamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), acende alerta quanto ao perfil dos infectados pelo coronavírus, sendo em sua maioria jovens adultos, que não integram o grupo de risco.

Casos de covid-19 em Goiás passam de 570

Segundo o boletim da Secretaria de Estado da Saúde (SES), também divulgado neste domingo (26/4), há 573 casos de covid-19 em Goiás, com 25 óbitos confirmados. Há 7.203 casos suspeitos em investigação e outros 2.297 já foram descartados. Ainda de acordo com os dados, 144 amostras aguardam análise no Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO).

Os casos estão espalhados em 53 municípios goianos, sendo a maioria deles em Goiânia, Anápolis (39), Aparecida de Goiânia (22), Goianésia (28), Rio Verde (14), Luziânia (11) e Itumbiara (10).

UFG projeta aumento de quase 250 casos de covid-19 em 5 dias

Se a situação da covid-19 em Goiás é considerada, em comparação com outros estados, “melhor do que o projetado como ideal”, como havia dito Caiado, os goianos ainda têm muito com o que se preocupar. Segundo as projeções da Plataforma Web Covid, desenvolvida pela Universidade Federal de Goiás (UFG), o estado deve ter um aumento de 248 casos confirmados de coronavírus até o dia 1 de maio – são quase 250 novas pessoas infectadas em apenas 5 dias.

A plataforma virtual utiliza dados do Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, Secretaria Municipal de Saúd, Fiocruz e também do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para divulgar, em tempo real, o número de casos confirmados do coronavírus no estado, de óbitos e também as expectativas quando à quantidade de novas infecções pelo vírus.