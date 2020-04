Goiás registra aumento de 223 casos de covid-19 em uma semana

Goiás ultrapassou a marca de 600 casos confirmados do novo coronavírus (covid-19), nesta segunda-feira (27/4), segundo boletim epidemiológico da Secretária de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). No dia 20 de abril, eram 393 pacientes testados positivo para a doença. Uma semana depois, exatamente hoje, são 616 pessoas infectadas pelo vírus no Estado. Ou seja, são 223 novos casos em uma semana.

Segundo o SES-GO, são 26 mortes pelo covid-19 registradas até a tarde desta segunda. No último domingo (26/4), constavam 25 mortes, ou seja, acréscimo de um caso. Quando voltamos para os dados do dia 20 de abril, eram 18 mortes pela doença.

Quando falamos de casos suspeitos, o aumento em uma semana é de quase mil casos. No dia 20 de abril, haviam 6.494 casos suspeitos em investigação no Estado. Hoje, há 7.407 casos suspeitos em investigação.

Também existem 17 casos confirmados internados, segundo SES-GO. Destes, 5 estão em unidades públicas da rede estadual e 12 na rede privada. Comparado a uma semana atrás, quando havia 21 casos internados, é visto que houve uma redução.

Além disso, há 72 casos suspeitos e em investigação que encontram-se internados. Destes, 48 estão na rede pública e 24 na rede privada.

Casos confirmados e óbitos por covid-19 por município

Primeiramente, os casos confirmados de covid-19 pelo Estado, nesta segunda, foram registrados nos municípios de:

Águas Lindas de Goiás (6);

Aloândia (1);

Anápolis (39);

Anhanguera (1);

Aparecida de Goiânia (23);

Aragoiânia (1);

Avelinópolis (1);

Barro Alto (1);

Bela Vista de Goiás (3);

Bom Jesus de Goiás (2);

Caldas Novas (1);

Campestre (1);

Campinorte (1);

Carmo do Rio Verde (3);

Catalão (1), Ceres (4);

Cidade Ocidental (5);

Faina (1);

Formosa (4);

Goiandira (2);

Goianira (1);

Goianésia (28);

Goiânia (364);

Goiatuba (2);

Guapó (1);

Inhumas (3);

Ipameri (1);

Itaguaru (2);

Itumbiara (10);

Jaraguá (1);

Jataí (6);

Luziânia (11);

Mineiros (4);

Montividiu (1);

Morrinhos (1);

Nerópolis (3);

Niquelândia (1);

Nova Glória (1);

Nova Veneza (1);

Novo Gama (1);

Paranaiguara (1);

Paraúna (3);

Pires do Rio (3);

Planaltina (1);

Professor Jamil (6);

Rialma (6);

Rio Verde (15);

Santa Helena de Goiás (1);

Santo Antônio do Descoberto (4);

São Luís dos Montes Belos (2);

Senador Canedo (6);

Silvânia (1);

Trindade (9);

Urutaí (1);

Valparaíso de Goiás (10) e;

Vianópolis (1).

Por fim, nesta segunda também são 26 óbitos confirmados em Goiás, sendo nos municípios de: