Veja como regularizar o título de eleitor ou pedir primeira via pela internet

Por conta pandemia do novo coronavírus, a Justiça Eleitoral, por meio do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), permitiu a realização de novos serviço pelo sistema Título Net, entre eles a regularização e o pedido da primeira via do título de eleitor. Pela plataforma também é possível pedir a mudança de município (transferência), alteração de dados pessoais, alteração de local de votação por justificada necessidade de facilitação de mobilidade ou revisão para a regularização de inscrição cancelada.

Conforme o calendário eleitoral, o prazo para requisitar qualquer mudança se encerra no dia 6 de maio. Após esse prazo, o cadastro eleitoral será fechado e os atendimentos serão retomados somente após as eleições.

Para iniciar o atendimento remoto, o interessado deve acessar o seguinte link: http://www.tre-go.jus.br/eleitor/atendimento-remoto/index-atendimento-eleitor. A segunda via do título eleitoral deve ser feita por meio do aplicativo e-Título, disponível para download nas plataformas iOS e Android.

Com regularização do título de eleitor e outros serviços online, atendimento no TRE-GO segue suspenso

Com a possibilidade dos serviços eleitorais pela internet, o atendimento presencial no TRE-GO segue suspenso, devido à pandemia coronavírus. A Portaria Conjunta N. 02/2020, que garante o direito dos eleitores de realizar as operações online, foi assinada no último dia 22 pelo presidente do órgão, o desembargador Carlos Escher, e pelo vice-presidente e corregedor, desembargador Zacarias Neves Coêlho.

De acordo com o Artigo 7º da Portaria, a coleta de dados biométricos, para os eleitores que ainda não tenham feito esse procedimento, ocorrerá após o período do distanciamento social, segundo convocação da Justiça Eleitoral. Nesses casos, o TRE reforça que o requerente deverá atender à solicitação, “sob pena de cancelamento ou indeferimento de sua inscrição, ainda que já regularmente processado o requerimento.”

Atendimento pelo WhatsApp em Goiás

A Justiça Eleitoral de Goiás também disponibilizou atendimento via WhatsApp em todos os cartórios eleitorais da capital e do interior. Confira aqui os contatos de whatsapp das zonas eleitorais do estado.