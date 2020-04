Bebê de 10 meses morre após ser atropelado pelo pai, em Luziânia

Um bebê de dez meses morreu após ser atropelado acidentalmente pelo pai, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. O acidente ocorreu nesta segunda-feira (27/4). A Polícia Civil acredita que o homem não tenha visto o filho engatinhando na garagem e quando foi retirar o veículo acabou o atingindo.

Após o atropelamento, o bebê chegou a ser levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que fica a cerca de 50 metros da casa da família, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Pai que atropelou bebê de 10 meses acidentalmente deve ser ouvido nos próximos dias, diz delegado

De acordo com o delegado Taylor do Nascimento, responsável pelo caso, a polícia foi comunicada sobre o acidente pela avó materna da criança. Ela relatou que seu genro, pai do bebê, atropelou filho ao retirar o carro da garagem em marcha à ré. Ele não teria visto o bebê engatinhando no local.

Ainda conforme o investigador, uma equipe da Polícia Técnico-Científica já realizou uma perícia na casa onde o acidente ocorreu. Os pais do bebê devem ser ouvidos nos próximos dias.

Criança morre atropelada por carro do serviço de energia

No início deste mês, uma criança de 2 anos morreu após ser atropelada por um carro de uma companhia de energia elétrica, que presta serviços à Enel Distribuição. O acidente ocorreu em Rio Verde, na Região Sudoeste de Goiás.

Informações levantadas no local apontam que o motorista do veículo parou na rua para pedir uma informação a moradores. Enquanto conversava, o menino, que estava em uma bicicletinha, desceu da calçada e foi atropelado quando o condutor deu ré.

O menino chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas a morte foi constatada ainda no local. Segundo testemunhas, a mãe da criança tentou socorre-la, mas entrou em estado de choque e precisou levada a uma unidade de saúde. O caso também é apurado.