Carreta carregada com postes quebra e interdita BR-060, em Guapó

Uma carreta que transportava carga a mais do que o suportado quebrou na BR-060, em Guapó, e deixou a rodovia parcialmente interditada, na manhã desta terça-feira (28/4). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incidente ocorreu no quilômetro 186.

O veículo, carregado com postes de energia, havia saído de Guapó, sentido Goiânia, e ao pegar o retorno para seguir rumo a Rio Verde, quebrou na área do retorno e ocupou a rodovia no sentido da cidade, localizada no Sudoeste goiano.

Trecho da BR-060 onde carreta quebrou deve ser liberado no fim do dia

Conforme a PRF, policiais controlam o trânsito no local que está bastante comprometido e requer atenção especial dos motoristas.

Para quem segue de Guapó para Goiânia, o trânsito flui em apenas uma pista. No sentido Goiânia para Rio Verde, os motoristas passam para a pista contrária e percorrem do quilômetro 186 até o 189 na contramão da via e retornam para a rodovia em direção a Rio Verde.

Ainda de acordo com a corporação, em função da carga ser superdimensionada, há a necessidade da retirada dos postes e posteriormente a remoção do veículo em pane para fazer a liberação da rodovia.

O trecho deve ser liberado, conforme previsão, no final da desta terça-feira (28/4).

Acidente com dois caminhões e um carro interdita BR-060

Um acidente envolvendo dois caminhões e um carro deixou a BR-060 interditada, no perímetro urbano de Rio Verde, no sudoeste goiano. O acidente ocorreu em 23 de março. De acordo com a PRF, na ocasião, um poste energizado foi derrubado durante a batida.

Segundo testemunhas, um caminhão que seguia no sentido Rio Verde a Jataí, perdeu o controle da direção e bateu contra um poste. Com o impacto, o poste caiu e ficou imobilizado sobre a pista no sentido contrário. Em seguida, um carro de passeio freou bruscamente para não bater no poste e acabou sendo atingido na traseira por um outro caminhão. No veículo estavam quatro pessoas, um deles teve ferimentos leves.

Além disso, um outro caminhão, que seguia no mesmo sentido, acabou saindo da pista para evitar a colisão com os veículos já acidentados. Os motoristas dos caminhões envolvidos no acidente não tiveram ferimentos.