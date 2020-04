Com suspeita de covid-19, técnico do Goiânia está em isolamento

O técnico do Goiânia, Alexandre Finazzi, está cumprindo isolamento em seu apartamento em razão da suspeita de ter contraído covid-19. Finazzi, que está em São Paulo desde a última semana para resolver questões relacionadas à sua mudança para Goiás, está com febre, dores no corpo e a garganta inflamada. Entretanto, o técnico disse ainda não saber se está com a doença

Na última segunda-feira (27/4) o treinador disse que teve “uma melhora no início da tarde, mas os sintomas voltaram a aparecer no início da noite”.

A um veículo local, Finazzi, que foi confirmado no comando do Galo para a disputa da Série D, disse que está respirando sem dificuldade, mas que ainda estava com febre. O presidente do Goiânia, Alexandre Godoi, entrou em contato com o técnico e se colocou à disposição do ex-jogador para o que ele precisasse.

Humorista e apresentador Seu Waldemar, que estava com covid-19, recebeu alta

O humorista e apresentador ‘Seu Waldemar’, de 33 anos, recebeu alta médica na última segunda-feira (27/4), após mais de um mês de internação em um hospital de Goiânia, onde fazia tratamento contra a covid-19. Na saída da unidade de saúde, Waldemar Neto, muito emocionado, comemorou a volta para casa: “Galera, estou indo embora. Beijo para todo mundo aí”.

Parentes e amigos do humorista acompanharam a saída dele do hospital, que ocorreu sob aplausos e gritos de “guerreiro”. Já dentro do carro, acompanhado pelo irmão, ele completou: “Estou voltando para casa”.

Alguns dias atrás, ‘Seu Waldemar’ agradeceu todas as orações dos amigos, fãs e familiares em um vídeo postado em sua rede social. Já recuperado da covid-19, ele recebeu alta da UTI na última quinta-feira (23/4), mas seguiu em observação na unidade de saúde, recebendo cuidados médicos, até esta segunda.

“Estou forte, vencendo essa batalha pela minha vida pra ficar perto de vocês daqui a pouco! Muito obrigado pela corrente intensa de orações, isso está sendo fundamental para que eu esteja aqui falando e voltando a sorrir!”, escreveu ele na ocasião.