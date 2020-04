Goiânia soma quase 400 casos confirmados de coronavírus

Goiânia soma 394 casos confirmados do novo coronavírus (covid-19), ou seja, quase 400 pessoas infectadas em todo o município. Segundo boletim epidemiológico da Secretária Municipal de Saúde (SMS), houve um aumento de 32 pessoas infectadas desde a última quinta-feira (27/4). Também não houve acréscimo de nenhum novo óbito em 24 horas, permanecendo 11 mortes.

Destes 394 casos, 212 são mulheres (54%) e 182 são homens (46%). Do total, 164 pacientes (42%) tem entre 20 e 39 anos de idade e 133 (34%) tem entre 40 e 59 anos de idade. 77 (20%) tem mais de 60 anos de idade. 20 (6%) tem menos de 19 anos de idade. Ou seja, 82% das pessoas contaminadas pelo vírus em Goiás tem menos de 60 anos, sendo a maioria entre 20 e 39 anos.

Do total de pessoas contaminados, 230 já tiveram a investigação epidemiológica completa. Entre elas, 65 pessoas (28%) precisaram ser internadas, sendo que 36 delas precisaram ir para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). As outras 165 (72%), não precisaram de internação e mantiveram o isolamento em casa.

Por fim, 63 pessoas contaminadas pelo vírus são profissionais da saúde.

Coronavírus em Goiás

Goiás tem 661 casos confirmados de coronavírus, de acordo com boletim desta terça-feira (28/4), da Secretaria Estadual da Saúde (SES-GO). Foram registrados 45 novos casos nas últimas 24 horas. Há 8.112 casos suspeitos em investigação e 136 amostras estão em análise no Lacen-GO. Até o momento, 27 mortes por covid-19 já foram confirmadas no estado.

Há 19 casos confirmados internados. Destes, seis estão em unidades públicas da rede estadual e 13 na rede privada. Há ainda 69 casos suspeitos e em investigação que encontram-se internados; destes, 47 estão na rede pública e 22 na rede privada.

Conforme levantamento da SES-GO, os registros estão distribuídos em 56 municípios goianos. Há dois casos em investigação quanto a cidade de residência da pessoa. Veja abaixo a relação de municípios e número de casos de coronavírus em cada um deles: