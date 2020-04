Lissauer articula liberação de R$ 5 milhões para pequenos produtores rurais

O Governo Federal deve repassar cerca de R$ 5 milhões para os pequenos produtores rurais goianos. A verba é resultado de um envio, feito pelo presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Lissauer Vieira (PSB), para o Ministério da Cidadania solicitando a liberação de recursos do Programa de Aquisição de Alimentos (PPA) para o estado.

O objetivo é minimizar os efeitos econômicos provocados pela pandemia da Covid-19 aos pequenos produtores rurais. O montante faz parte do crédito extraordinário no valor de R$ 500 milhões anunciado neste mês pelo Ministério da Agricultura para reduzir o impacto do coronavírus sobre a agricultura familiar brasileira.

Auxilio aos pequenos produtores rurais

De acordo com o chefe do Poder Legislativo, o recurso atenderá mais de 50 cooperativas, auxiliando, dessa forma, centenas de famílias de pequenos produtores rurais no estado.

“Aqui em Goiás a liberação desse crédito poderá alcançar a margem de R$ 5 milhões, beneficiando 57 cooperativas e associações, o que corresponde a 811 famílias de pequenos agricultores. Ao todo, mais de 240 mil pessoas em Goiás, em estado vulnerabilidade nutricional, serão atendidas com essas ações. Sem dúvidas, um auxílio de extrema importância nesse momento de crise”, afirmou o presidente Lissauer.

Segundo a Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo (SAF) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o montante de R$ 500 milhões será dividido em três por meio do PPA: R$ 220 milhões serão destinados à Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para a compra de alimentos de cooperativas de agricultores familiares. Estados e municípios receberão outros R$ 150 milhões para comprar de pequenos produtores; outros R$ 130 milhões serão destinados à compra de leite in natura de laticínios e produtores familiares.

Em Goiás o PAA, operacionalizado pela CONAB desde o ano de 2005, formalizou contratos com mais de 50 associações e cooperativas de agricultura familiar, atendeu mais de 16 mil agricultores familiares, que alimentaram, assim, mais de 3 milhões de pessoas em estado de carência alimentar e nutricional.