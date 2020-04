Menino é resgatado por PMs após ficar horas desaparecido, em Goiânia 

Um menino de 9 anos foi resgatado por policiais militares após ficar quase 12 horas desaparecido, em Goiânia. Ele havia saído de casa pela manhã e foi devolvido à família por volta das 22h. Moradores do Residencial Jardins do Cerrado, onde eles moram, faziam buscas em ruas e também pelas redes sociais. O caso ocorreu nesta segunda-feira (27/4).

De acordo com informações dos PMs, a equipe foi informada de que um menino estava desde às 9h na porta de uma fábrica de refrigerantes, localizada na saída para Trindade. No local, os policiais encontraram o menino agitado e sem conseguir articular bem as palavras. Ele não soube dizer onde morava e nem como havia chegado ao local.

Moradores faziam buscas por menino desaparecido, em Goiânia, quando PMs o localizaram

Os PMs colocaram o menino na viatura e com algumas informações eles chegaram ao bairro onde ele mora a família. Ao entrar no Residencial Jardins do Cerrado, os policiais encontraram cerca de 50 pessoas na rua fazendo buscas pelo garoto desaparecido. Os moradores ainda criaram grupos em redes sociais para ajudar a localizá-lo.

Os populares levaram os PMs até a casa do pai do menino, onde ele foi entregue. Segundo informações colhidas na residência, no momento do desaparecimento, o pai estava trabalhando e a madrasta sentiu falta da criança por volta das 11h, quando pediu ajuda aos vizinhos.

Informações preliminares apontam que o menino havia saído de casa para realizar o sonho de conhecer a fábrica de refrigerantes. Ele andou por cerca de cinco quilômetros sozinho até chegar no local.

