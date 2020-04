MP-GO denuncia idoso por matar filha a tiros, em Aparecida de Goiânia

O idoso de 72 anos acusado de matar a filha a tiros, dentro da empresa dela, em Aparecida de Goiânia, foi denunciado por homicídio duplamente qualificado pela Ministério Público de Goiás (MP-GO). A denúncia foi oferecida nesta segunda-feira (27/4), dez dias após o crime, que teria sido motivado por questões financeiras.

De acordo com o MP-GO, José Maria Alves de Faria atirou contra a filha Yara Maeve Teixeira de Faria, de 45 anos, porque ela teria desviado R$ 2 milhões de uma empresa que tiveram juntos, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. O crime foi cometido por motivo torpe e de forma que dificultou a defesa da vítima.

Segundo denúncia, idoso estava inconformado com sucesso da filha, que tinha empresa concorrente

Conforme apontado na denúncia, Yara trabalhou por vários anos como administradora na empresa do pai. No entanto, após desavenças, especialmente por ter sido acusada pelo idoso de ter desviado dinheiro da empresa, ela saiu do negócio da família, não mantendo mais contato com seus familiares, e montou seu próprio estabelecimento comercial, no mesmo ramo de atividade.

Ainda de acordo com a denúncia, inconformado com o sucesso da filha, que atuava como sua concorrente nos negócios, o José Maria decidiu matá-la. No dia do crime, ele foi até a empresa dela e pediu para conversar. Ao entrar na sala da filha, o idoso sacou sua arma de fogo e disparou contra ela.

Testemunhas relataram que Yara chegou a implorar para que ele não a matasse, pois o amava.

Defesa quer que idoso responda processo em liberdade

O crime ocorreu dentro de uma empresa, localizada na Rua Sete de Setembro, nas proximidades da BR-153, no Jardim Ipanema. Após atirar contra a filha, José Maria fugiu em um carro, mas foi preso em uma rodovia, aparentemente desorientado.

Ele continua preso. O advogado de defesa Nelclier Martins Marques informou que “está entrando com recursos cabíveis na Justiça e vai protocolar um pedido de habeas corpus” para que José Maria responda ao processo em liberdade.