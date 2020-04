Novo decreto municipal define escalonamento de horários, em Goiânia

O Decreto Municipal N° 951, assinado pelo prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), na tarde desta terça-feira (28/4), determina o escalonamento de horário para inicio do expediente comercial na capital. As medidas, que já começam a valer nesta quarta-feira (29/4), buscam diminuir o fluxo de pessoas no transporte coletivo durante o horário de pico. O objetivo é diminuir o número de contágios da covid-19 entre a população goiana.

As medidas foram adotadas após decisão do Gabinete de Gestão de Crise COVID-19 e também após reuniões com entidades representativas dos segmentos econômicos alcançados pelo decreto.

Determinações do decreto municipal para escalonamento de horários

Primeiramente, o decreto não se aplica aos estabelecimentos autorizados a funcionar durante 24 horas. Ele também não alcança estabelecimentos que forneçam transporte próprio ou por fretamento aos seus trabalhadores, bem como para prestadores de serviços que utilizam transporte privado.

O decreto determina que as concessionárias de transporte público coletivo urbano deverão observar o limite de capacidade de passageiros sentados. É proibido o embarque nos veículos acima deste limite. Além disso, deverão adotar medidas de higienização e ventilação nos veículos que operam na capital.

Ficou estabelecido, ainda, que o uso de máscaras de proteção facial nos terminais e no interior dos veículos do transporte público coletivo urbano no âmbito do Município de Goiânia é obrigatório, nos termos da legislação vigente.

Dito isso, veja como ficou os horários estabelecidos para o escalonamento:

Entre 5 e 6 horas

Limpeza urbana e coleta de lixo, excetuada a limpeza púbica;

Postos de Combustíveis;

Panificadoras.

Entre 6 e 7 horas

Área de saúde, como serviços ambulatoriais em hospitais, clínicas, laboratórios, etc;

Indústrias alimentícias;

Indústrias farmacêuticas/medicamentos;

Construção Civil;

Supermercados.

Entre 7 e 8 horas

Empregados domésticos e diaristas;

Vigilantes, zeladores e porteiros;

Farmácias e drogarias;

Oficinas mecânicas e borracharias.

Entre 8 e 9 horas

Lojas de produtos agropecuários e veterinários;

Hospitais e clínicas veterinárias;

Agências lotéricas;

Entre 9 e 10 horas