Av. Mutirão deve ficar parcialmente interditada até 6 de maio, em Goiânia

A Avenida Mutirão foi parcialmente interditada pela Prefeitura de Goiânia na última terça-feira (28/4). O trecho passará por obras nos próximos dias. Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT), essa primeira etapa acontece entre as avenidas 85 e T-7 e irá durar, no máximo, oito dias. Ou seja, deve se estender até o dia 6 de maio.

O tráfego de veículos não foi interrompido, apenas direcionado para uma das pistas. Rua José Hermano, em Campinas, será interditada entre as avenidas Castelo Branco e Anhanguera para obras de reparo. O trânsito será desviado para a Rua Jaraguá. A Rua Mato Grosso, entre as ruas Quintino Bocaiúva e a José Hermano, também será interditada e terá acesso local.

A primeira parte do trabalho deve durar no máximo dois dias. Os desvios são sinalizados e agentes da SMT estão no local orientando os motoristas.

Por fim, o secretário municipal de Trânsito, Fernando Santana, informa que as interdições serão feitas por etapas, seguindo o cronograma das obras. “O objetivo é causar o menor impacto possível a moradores e comerciantes da região”, explicou.

Além de interdição da Av Mutirão, Prefeitura de Goiânia mantém serviços essenciais durante feriado

Na próxima sexta-feira, 01, é celebrado em todo País o Dia do Trabalhador. Devido ao feriado e a pandemia, a Prefeitura de Goiânia mantém todos os serviços essenciais funcionando em regime de plantão, especialmente na área da saúde e da limpeza pública.

Os casos de urgência e emergência serão atendidos nas unidades de saúde da capital que funcionam 24 horas por dia conforme classificação de risco, ou seja, com priorização das situações mais graves.

O departamento de Controle de Zoonoses poderá ser acionado pelos telefones 3524-3131 ou 3524-3130 quando presenciados casos de animais agressivos. Em caso de mordida, a pessoa ferida deve procurar com urgência a unidade de saúde mais próxima.

Para as situações de urgências e emergências em residências, locais de trabalho e vias públicas, a população deve acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo número 192, que conta com Central de Regulação, profissionais e veículos de salvamento.

Unidades de saúde 24 horas: só urgência e emergência. Vacinação, só rotina no Cais Campinas e no Centro Municipal de Vacinação, no Setor Pedro Ludovico, das 8h às 17h.

Assistência Social

As equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) percorre as ruas de Goiânia realizando a busca ativa 24 horas por dia. A população pode entrar em contato pelo telefone 3524-7389. A Central de Óbitos de Goiânia também funciona 24 horas e não é diferente durante o feriado.

Informações podem ser obtidas pelos números 3524-2643 ou 3524-2689. Outras unidades que também têm atividades normais durante o período são a Casa da Acolhida (3524-2480), o SOS Criança e Complexo 24 Horas (3524-1859 / 3524-1856) e o Residencial Professor Niso Prego (3524-1882).

Comurg

Mantém os trabalhos essenciais, como varrição, coleta de lixo orgânico e seletivo e de resíduos infectantes. Os atendimentos nos casos de queda de árvores e recolhimento de animais mortos não sofrem interrupção. Os usuários poderão solicitar serviços pelo telefone 3524-8555.

Guarda Municipal

A segurança dos prédios e logradouros públicos do município, como escolas, parques e unidades de saúde, continua sendo realizada diariamente pelos agentes da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (GCM).

Lazer

O Parque Mutirama e o Zoológico continuam fechados.