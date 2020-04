Festival Varilux Em Casa: mostra gratuita tem 50 filmes franceses on-line

Com a pandemia do coronavírus, que mantém os cinemas de todo o País fechados, o Festival Varilux, que aconteceria entre 4 e 17 de junho, busca nova data no segundo semestre para sua 11ª edição. Porém, até que seja definida a nova data, acontece o Festival Varilux Em Casa, que disponibilizou 50 filmes franceses em uma plataforma de streaming até o dia 25 de agosto.

Assim, estão disponíveis na internet dramas, comédias e filmes históricos que foram exibidos em edições anteriores do tradicional festival de cinema francês. A seleção de 50 películas ficará disponível por quatro meses neste site. Dessa forma, para assistir, basta fazer um cadastro.

Entre os filmes disponíveis no Festival Varilux Em Casa estão: Tal Mãe, tal Filha e A Vida de Uma Mulher, com Juliette Binoche. Além disso, há filmes protagonizados por outros grandes atores e atrizes, verdadeiros mitos do cinema francês, como Catherine Deneuve, protagonista de A última Loucura de Claire Darling e do O Reencontro.

Há também Isabelle Huppert, em Branca como a Neve e atuando lado a lado com o jovem talento Finnegan Oldfield, em Marvin. Ademais, Gérard Depardieu, em Tour de France, Omar Sy, em Jornada da Vida e O Doutor da Felicidade. Outros filmes que chamam a atenção são Revolução em Paris e Na cama com Vitoria.

Para as crianças (e os adultos que apreciam o cinema de animação), há seis filmes dublados que combinam poesia, humor e ação. A Raposa Má (Prêmio César do Melhor Filme de Animação em 2013), Abril e o Mundo Extraordinário e Asterix e o domínio dos Deuses. Além disso, Asterix e o Segredo da Poção Mágica, O Menino da Floresta e Um Gato em Paris.

Acesse AQUI a lista com todos os filmes do Festival Varilux Em Casa.