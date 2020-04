Horário de abertura do comércio em Goiânia segue escalonamento

A partir desta quarta-feira (29/4), comércio, indústria e prestação de serviços, em Goiânia, têm horário de abertura escalonados. A medida, que estabelece o escalonamento de horários para o início do expediente comercial diário e atendimento ao público de todas estas atividades, foi decretada pela Prefeitura da capital na tarde desta terça-feira (28/4).

O objetivo, segundo a Prefeitura, é diminuir principalmente o fluxo de passageiros nos terminais do sistema de transporte coletivo de Goiânia. Ou seja, evitar os picos de uso do transporte, diminuindo aglomerações, amenizando, assim, os riscos de propagação do novo coronavírus. Afinal, o movimento de passageiros aumentou consideravelmente, desde o dia 20 de abril, quando passou a valer o último decreto do governo estadual sobre a pandemia de Covid-19, que permitiu a flexibilização do isolamento social.

Todavia, o decreto estadual nº 9.653 também incumbiu os municípios goianos de avaliarem a situação sanitária, o risco epidemiológico local e suas vulnerabilidades diante da emergência de saúde pública desencadeada pela pandemia. Portanto, cada município pode (e deve) impor restrições ou flexibilizar as já existentes no âmbito estadual, de acordo com suas necessidades particulares.

A Prefeitura de Goiânia, aliás, já vinha sendo cobrada por imprensa e população pelo escalonamento de horários desde a semana passada por causa das aglomerações no transporte coletivo. Porém, publicou o decreto no Diário Oficial do Município apenas nesta terça-feira (28/4), argumentando que foram necessárias reuniões com entidades representativas dos diversos segmentos econômicos. O prefeito Iris Rezende também contou que as novas medidas restritivas, agora adotadas na capital, tiveram a participação do governador Ronaldo Caiado.

Como vai funcionar o escalonamento

O decreto da Prefeitura de Goiânia estabelece o escalonamento de horários com cinco intervalos distintos para o início do funcionamento das empresas, de acordo com o segmento econômico. Assim, a escala começa às 5h da manhã e prossegue até às 10h, com intervalo de abertura de uma hora (confira a escala abaixo). Vale lembrar que o escalonamento de horários é tanto para atendimento ao público, quanto para o início do turno de trabalho dos colaboradores.

A medida da Prefeitura também impõe que as concessionárias de transporte público devem cumprir o limite de capacidade de passageiros sentados nos ônibus, como disposto na legislação de enfrentamento da pandemia de Covid-19. Além disso, também determina a higienização e ventilação nos veículos que operam na capital.

Escalonamento com horário de abertura do comércio, indústria e serviços

Das 5h às 6h

Limpeza urbana e coleta de lixo, exceto a limpeza pública

Postos de Combustíveis

Panificadoras

Das 6h às 7h

Área de saúde, como serviços ambulatoriais em hospitais, clínicas, laboratórios

Indústrias alimentícias

Indústrias farmacêuticas/medicamentos

Construção Civil

Supermercados

Das 7h às 8h

Empregados domésticos e diaristas

Vigilantes, zeladores e porteiros

Farmácias e drogarias

Oficinas mecânicas e borracharias

Das 8h às 9h

Lojas de produtos agropecuários e veterinários

Hospitais e clínicas veterinárias

Agências lotéricas

Das 9h às 10h

Bancos

Revendas e concessionárias de veículos

Barbearias e salões de beleza