Ônibus invade muro de casa e deixa um ferido, em Anápolis

Uma pessoa ficou ferida após um ônibus invadir o muro de uma casa, no Bairro Santa Isabel, em Anápolis, a 59 quilômetros de Goiânia. O acidente ocorreu no início da noite desta terça-feira (28/4).

De acordo com informações colhidas no local, o motorista do ônibus, ao dar marcha à ré, acabou invadindo o muro da residência. Uma pessoa ficou levemente ferida, foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada a um hospital da cidade.

Testemunhas relataram à polícia que, logo após o acidente, o motorista do veículo fugiu. Ainda segundo as primeiras informações, o ônibus pertence a uma empresa que atua no transporte de funcionários de outras empresas e fretamentos.

Além de ônibus invadir muro de casa, em Anápolis, outro motorista, fazendo teste drive, bate em poste

Também nesta terça-feira (28/4), em Anápolis, um motorista bateu em um poste e em um coqueiro e em seguida caiu em um desnível. No momento acidente ele fazia um teste drive em uma caminhonete que pretendia comprar. O condutor tem 21 anos e não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), segundo a Polícia Militar.

Ainda conforme a corporação, o motorista perdeu o controle da direção após acelerar rapidamente. Após a batida, o veículo ficou preso em um desnível entre o asfalto e um muro. Ainda não se sabe se a caminhonete pertencia a uma concessionária ou um terceiro.

O motorista sofreu ferimentos leves e foi atendido pelo Samu e levado para o hospital.

Caminhão invade casa e deixa casal ferido, em Anápolis

Em março do ano passado um acidente semelhante foi registrado também em Anápolis. Na ocasião, um caminhão desgovernado invadiu uma casa e deixou duas pessoas feridas na Avenida Professor Benvindo Machado, Conjunto IAPC. O muro da residência foi atingido e os escombros caíram sobre dois moradores que estavam no local.

A mulher, Maria Divina Barbosa, de 45 anos, foi socorrida com algumas escoriações e levada para o Hospital Municipal Jamel Cecílio, em Anápolis. A segunda vítima, Nilton marques Araújo, de 46 anos, foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), também com escoriações e dores nas pernas.

Ainda segundo a corporação, quando a equipe chegou até a casa o motorista do caminhão já havia se retirado do local, mas momentos depois se apresentou à uma equipe da Polícia Militar.