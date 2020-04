Polícia Civil realiza busca na casa de Jardel Sebba, ex-prefeito de Catalão

O ex-prefeito de Catalão, Jardel Sebba (PSDB), acordou na manhã desta quarta-feira (29/4) com um mandado de busca e apreensão da Polícia Civil do Estado de Goiás (PC) para revistar toda a sua casa. Segundo o político, através de posts em sua conta no Twitter, cerca de 10 policiais fizeram a revista e levaram o seu celular para investigação.

O mandado estava assinado pela juíza Placidina Pires, da Vara Estadual de Repressão ao Crime Organizado à Lavagem de Capitais. A investigação está, supostamente, ligada a Operação Valei. Iniciada na manhã desta quarta, a operação conta com 12 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de quebra de sigilo fiscal e bancário e, além disso, foi cumprido até agora nos municípios goianos de Catalão, Cidade de Goiás, Goiânia, Ipameri, Silvânia e Bela Vista de Goiás.

Ainda segundo o ex-prefeito, a PC também fez busca em um apartamento dele em Goiânia. De lá, foram levados dois computadores, alguns documentos e um cofre.

Por fim, Sebba anunciou que, no sábado, irá se pronunciar sobre o caso publicamente. Até o momento, ele acredita que pode haver motivação política,. O motivo é que seu filho, o deputado estadual Gustavo Sebba, é pré-candidato à Prefeitura de Catalão. Segundo tweet do ex-prefeito, ele estaria incomodando o adversário.

Além de Jardel Sebba, Operação Valet cumpriu mais 12 mandados de busca no Estado

A PC, através da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública (Dercap), cumpriu nesta quarta-feira (29/4), 12 mandados de busca e apreensão e também 16 de quebra de sigilo fiscal e bancário em seis municípios de Goiás.

O alvo é um grupo composto por políticos, servidores públicos e empresários. Além disso, todos eles são suspeitos de vários crimes como corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Os mandados foram cumpridos até agora nos municípios de Catalão, Cidade de Goiás, Goiânia, Ipameri, Silvânia e Bela Vista de Goiás.

Por fim, os mandados foram cumpridos no bojo da Operação Valet, deflagrada pela PCGO nesta quarta-feira. Ela investiga a suspeita da prática dos crimes de organização criminosa, peculato-desvio, corrupção ativa, corrupção passiva, crimes licitatórios, crimes contra a fé pública e lavagem de dinheiro.