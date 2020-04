Casal pede ajuda após perder alimentos em carro incendiado, em Aparecida

Um casal desempregado perdeu toda a compra de alimentos logo após sair de um supermercado, em Aparecida de Goiânia, quando o carro da família pegou fogo. Deu tempo apenas de retirar os três filhos de dentro do veículo. Eles haviam recebido o auxílio emergencial do Governo Federal.

Renata Fernandes Landim de Deus relatou ao Dia Online que ela e o marido, Fábio Messias dos Santos, estão desempregados há algum tempo e sobrevivem apenas dos bicos que ele faz como servente. No entanto, sem trabalho fixo, a família, que mora em uma casa cedida no Setor dos Estados, passa por constantes dificuldades, como falta de alimentos, gás e contas atrasadas.

Família voltava de supermercado, em Aparecida de Goiânia, quando carro pegou fogo

Eles têm três filhos, de 7, 5 e 3 anos, e buscando um alento em meio às dificuldades, se inscreveram para receber o auxílio emergencial do Governo Federal. Quando o benefício foi aprovado, a família foi até um supermercado para fazer compras de alimentos que faltavam na dispensa, mas na volta, um incidente destruiu tudo que haviam comprado, inclusive o veículo.

Ainda conforme o relato de Renata, tudo ocorreu no último dia 24. “Com a graça de Deus conseguimos sair”, declarou. “A gente tinha acabado de receber o auxílio emergencial. Tinha feito uma compra pra casa. Os documentos dos meus filhos também estavam lá. Tinha comida, tinha fruta, verdura, leite para as crianças. A gente nem sabe como aconteceu”, continuou.

De acordo com a dona de casa, o carro havia sido comprado recentemente por eles: “Ainda falta parcelas”. Ela conta que a casa onde moram fica em um bairro muito afastado, então necessitavam do veículo para tudo, inclusive levar as crianças na escola. “É uma fase muito difícil”, completou ela sobre o ocorrido.

Doações

Agradecida pela família sair sem ferimentos do carro em chamas, Renata agora pede ajuda, tanto para alimentação quanto para uma oportunidade de emprego. “Não está tendo nada, no momento estou até cozinhando na lenha [fogão à lenha]. Estou fazendo uma rifa para arrecadar um dinheiro”, declarou ainda.

Quem puder ajudar, seja com doações em dinheiro, alimentos ou uma vaga de emprego, pode entrar em contato com Renata e Fábio pelos números (62) 9 9362-3476 (WhatsApp) ou (62) 9 9391-6416 (ligação). Ela também disponibilizou uma conta da Caixa, em nome de Vanda Paes Landim: Agência 1009 / Op. 013 / Conta Poupança 00008451-8.