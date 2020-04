Coronavírus faz com que UEG suspenda vestibular do 2º semestre

Devido às incertezas geradas pela crise do novo coronavírus no estado, a reitoria da Universidade Estadual de Goiás (UEG) decidiu suspender o vestibular do segundo semestre (2020/2) da instituição de Ensino Superior. O processo seletivo que viabilizaria a entrada de novos alunos estava previsto para acontecer no mês de julho.

Assinada pelo reitor da instituição, Valter Gomes Campos, a resolução foi publicada na noite da última quarta-feira (29/4). Nela, Campos vê como “incerto” o cenário atual e futuro e a confirma uma imprevisibilidade de retorno da normalidade administrativa da instituição. A decisão foi baseada nas medidas de prevenção à disseminação do novo coronavírus como o isolamento social “sem prazo certo para retorno”.

Ainda conforme a resolução publicada, os procedimentos preparatórios para o vestibular e aplicação de provas são atividades essencialmente presenciais, o que não contribuiria para a contenção da propagação do novo coronavírus. Além disso, o processo de isenção de taxas, elaboração, impressão e distribuição de cadernos de provas, recolhimento das respostas e gabaritos, com posterior início dos procedimentos de correção e divulgação de resultados demandam rotinas administrativas que vão contra as medidas de isolamento necessárias no período.

Além da UEG, UFG confirmou a suspensão por tempo indeterminado de seu calendário econômico de 2020 em razão do coronavírus

No dia 27 de março deste ano, a Universidade Federal de Goiás (UFG) determinou a suspensão por tempo indeterminado do calendário acadêmico de 2020 da instituição. Assim como a UEG, a decisão foi divulgada por meio de uma resolução.

A partir disso, a decisão suspendeu todas atividades acadêmicas de cursos tanto presenciais quanto à distância, e tal qual a universidade estadual, faz parte do conjunto de ações voltadas para o distanciamento social.

A resolução ainda decide que as atividades presenciais suspensas não poderão ser repostas ou substituídas por atividades remotas, considerando a realidade socioeconômica da maioria dos estudantes da UFG. Também ficaram suspensos os cronogramas de matrícula dos editais de Processos Seletivos para ingresso em 2020 (SISU, UFGInclui e PS de Música), contado a partir de 16 de março de 2020.