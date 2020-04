Goiás tem 781 casos de coronavírus, 29 mortes e 9.131 investigações

Subiu para 781 o número de casos confirmados de coronavírus, causador da covid-19, em Goiás. Até o momento são 29 mortes confirmadas. Os dados foram divulgados em boletim desta quinta-feira (30/4), da Secretária Estadual de Saúde (SES-GO), que aponta outros 9.131 casos suspeitos em investigação; 2.540 casos descartados; e 97 amostras em análise no Lacen-GO.

Os casos confirmados foram registrados em Águas Lindas de Goiás (12), Aloândia (1), Anápolis (43), Anhanguera (1), Aparecida de Goiânia (50), Aragoiânia (2), Avelinópolis (1), Barro Alto (1), Bela Vista de Goiás (3), Bom Jesus de Goiás (3), Caldas Novas (1), Campestre (1), Campinorte (1), Carmo do Rio Verde (3), Catalão (1), Ceres (4), Cidade Ocidental (6), Faina (1), Formosa (4), Goiandira (3), Goianira (1), Goianésia (28), Goiânia (453), Goiatuba (2), Guapó (1), Inhumas (3), Ipameri (1) e Itaguaru (2).

Além de Itumbiara (10), Jaraguá (2), Jataí (7), Jesúpolis (1), Luziânia (13), Mineiros (4), Montividiu (1), Morrinhos (1), Nerópolis (5), Niquelândia (1), Nova Glória (1), Nova Veneza (1), Novo Gama (3)*, Paranaiguara (1), Paraúna (3), Pires do Rio (5), Planaltina (5), Professor Jamil (6), Rialma (6), Rio Verde (19), Santa Fé de Goiás (1), Santa Helena de Goiás (1), Santo Antônio do Descoberto (5), São Luís dos Montes Belos (2), Senador Canedo (11), Silvânia (1), Trindade (12), Uruaçu (2), Valparaíso de Goiás (14) e Vianópolis (1).

Três casos confirmados seguem em investigação quanto a cidade de residência da pessoa.

Internações e mortes por coronavírus em Goiás

Dos casos confirmados de coronavírus, 18 pacientes estão internados. Destes, cinco estão em unidades públicas da rede estadual e 13 na rede privada. Há ainda 57 casos suspeitos e em investigação que encontram-se internados; destes, 32 estão na rede pública e 25 na rede privada.

Até o momento, 29 óbitos foram confirmados entre residentes do estado de Goiás, sendo eles em Águas Lindas de Goiás (1), Aparecida de Goiânia (2), Goiandira (1), Goianésia (3), Goiânia (12), Luziânia (3), Paraúna (1), Planaltina de Goiás (1), Pires do Rio (1), Professor Jamil (1), Rio Verde (1) e Valparaíso de Goiás (1). Há um óbito confirmado em investigação quanto a cidade de residência da pessoa.

De acordo com o boletim, outros quatro óbitos suspeitos estão em investigação, sendo em Águas Lindas de Goiás (1), Araçu (1) e dois que estão em investigação quanto a cidade de residência da pessoa.

Governo de Goiás monitora novos casos de coronavírus

A SES-GO reforçou que o Governo de Goiás monitora sistematicamente suspeitas de novos casos de covid-19, seguindo rigorosamente as orientações do Ministério da Saúde para a identificação de novos registros.

Os registros estão no banco de dados do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs). “Ressalta-se que os números são dinâmicos e, na medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam, os casos são reavaliados, sendo passíveis de reenquadramento na sua classificação”, diz o texto.

Os dados deste boletim foram divulgados às 15h de quinta-feira, 30 de abril de 2020.