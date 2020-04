Isolamento social chega a quase 40% e preocupa Governo de Goiás

Segundo titular da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), Adriano Rocha Lima, o isolamento social no Estado passou por uma grande queda desde a flexibilização do comércio em Goiás. Nos últimos dias, a taxa de isolamento oscilou entre 50% e 40%, sendo essa última porcentagem motivo de alerta para a equipe do Governo de Goiás.

O secretário revelou em Live nas redes sociais, na tarde desta quarta-feira (29/4), que os números ainda mostram que Goiás está relativamento bem, principalmente comparado com a maioria dos estados do país. Apesar disso, ele salienta que isso deixa o Governo Estadual em alerta.

Segundo o secretário, entre 50% e 60% é um bom índice. Entre 40% e 50% o sinal é de cautela, Já abaixo de 40% significa que quase não há isolamento. Ele afirma que o ideal é 70% de isolamento social. Ele lembra que após o primeiro decreto estadual, 70% era o percentual do Estado, um dos maiores do Brasil na época.

Quando falamos de Goiânia, os números são ainda mais preocupantes: 39,6% de confinamento.

Por fim, o secretário de Saúde, Ismael Alexandrino, afirmou que o Estado registrou um achatamento da curva de óbitos. Segundo ele, a curva de mortes está menos acentuada do que o número de casos confirmados.

Goiás chega a 705 casos confirmados de coronavírus

Goiás soma 705 casos confirmados de coronavírus. O dado foi atualizado nesta quarta-feira (29/4), em boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO). Outros 8.612 casos suspeitos estão em investigação e há 166 amostras em análise no Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO). Até o momento, o estado segue com 27 mortes pela doença confirmadas.

Os casos confirmados foram registrados em Águas Lindas de Goiás (10), Aloândia (1), Anápolis (41), Anhanguera (1), Aparecida de Goiânia (39), Aragoiânia (2), Avelinópolis (1), Barro Alto (1), Bela Vista de Goiás (3), Bom Jesus de Goiás (3), Caldas Novas (1), Campestre (1), Campinorte (1), Carmo do Rio Verde (3), Catalão (1), Ceres (4), Cidade Ocidental (6), Faina (1), Formosa (4), Goiandira (2), Goianira (1), Goiatuba (2) e Goianésia (28).

Além de Goiânia (404), Guapó (1), Inhumas (3), Ipameri (1), Itaguaru (2), Itumbiara (10), Jaraguá (1), Jataí (6), Jesúpolis (1), Luziânia (13), Mineiros (4), Montividiu (1), Morrinhos (1), Nerópolis (3), Niquelândia (1), Nova Glória (1), Nova Veneza (1), Novo Gama (5), Paranaiguara (1), Paraúna (3), Pires do Rio (4), Planaltina (5), Professor Jamil (6), Rialma (6), Rio Verde (19), Santa Helena de Goiás (1), Santo Antônio do Descoberto (5), São Luís dos Montes Belos (2), Senador Canedo (11), Silvânia (1), Trindade (11), Valparaíso de Goiás (11) e Vianópolis (1).

Por fim, após apuração mais detalhada quanto ao local de residência, o caso de Urutaí foi retirado dos dados por residir em Minas Gerais. Outros dois casos seguem em investigação quanto a cidade de residência.