Motociclista bate e fica preso embaixo de roda de caminhão, em Goiânia

Um acidente com vítima fatal foi registrado na madrugada desta quinta-feira (20/4) no setor Esplanada dos Anicuns, em Goiânia. Um motociclista, que transportava uma mulher, acabou colidindo com um caminhão que, no momento, realizava uma conversão na via. Com o impacto, o motociclista acabou ficando preso embaixo da roda de caminhão e veio a óbito.

De acordo com a Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), o acidente ocorreu por volta das 3h de hoje. Vestígios e testemunhas encontradas no local dão conta que, no horário informado, um indivíduo do sexo masculino e de identidade ainda desconhecida trafegava pelo lado direito da Avenida Anhanguera, na Esplanada dos Anicuns, conduzindo uma motocicleta modelo Honda CG e levando como passageira uma mulher de 23 anos. Quando passava próximo da Avenida Consolação, acabou colidindo com um caminhão de modelo M. Benz.

O veículo de grande porte era conduzido por um homem que trafegava pela pista da esquerda e virava à direita, no intuito de adentrar a Avenida Consolação. Ainda segundo a Dict, a colisão ocorreu da lateral direita do caminhão com a lateral esquerda da motocicleta.

Por causa do impacto, o condutor da motocicleta foi parar embaixo da roda do caminhão. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local, enquanto que a passageira foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, o Hugol.

O condutor do caminhão foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo.

Além de caso de motociclista que ficou preso embaixo da roda de caminhão, um outro morreu ao bater em carro

Na noite de 14 de abril deste ano, um motociclista morreu após uma batida envolvendo um carro de passeio na GO-070, em Goiânia. O acidente ocorreu ao lado da barreira policial, na Vila Mutirão. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu ao dar entrada no Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia (Hugol).

Marcelo Batista da Silva, de 52 anos, conduzia a motocicleta Yamaha/XTZ Lander 250, cor azul, pela rodovia GO-070, na pista de sentido Goiânia/Goianira, mesmo sentido em que trafegava o condutor do carro, modelo Voyage de cor prata.

De acordo com a Dict na ocasião, o motorista do carro relatou que quando saiu da rodovia pela via paralela à direita, ocorreu a batida lateral com a motocicleta conduzida por Marcelo.

Ainda conforme o relato do motorista, ele havia sinalizado com a seta direita antes de adentrar na via lateral e não viu a motocicleta enquanto realizava a manobra. Após a batida, o Corpo de Bombeiros (CBMGO) foi acionado para resgatar a vítima.

Marcelo foi socorrido e levado ao Hugol, onde morreu momentos depois. Segundo a Dict, o condutor do carro permaneceu no local do acidente e foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo.