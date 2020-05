Obras em Goiânia: reconstrução asfáltica começa em Campinas

A Prefeitura de Goiânia irá realizar a reconstrução asfáltica de 110 bairros da capital. Será feita a reconstrução de 630 km de ruas, avenidas e trechos de vias. Os serviços começaram pela Avenida Mutirão, Setor Bueno, Região Sul e Rua José Hermano, em Campinas, na Região Central. Além disso, para evitar grande impacto no trânsito, os serviços estão sendo executados à noite.

Em maio, serão atendidos os bairros Jardim Guanabara, Setor Jaó, Setor Santa Genoveva, Conjunto Vera Cruz, Jardim Novo Mundo e Bairro Goiá. Na medida em que o trabalho for concluído em cada setor, os trabalhos serão executados nas vias programadas.

O programa vai contemplar bairros de todas as regiões da cidade, abrangendo uma área de 7.436.519,17 m². Serão beneficiadas:

218 ruas de 11 bairros da Região Sul;

142 de 33 bairros das Regiões Norte e Leste;

151 vias de 41 bairros das Regiões Oeste, Sudoeste e Noroeste;

e 117 de 22 bairros da Região Central.

A primeira fase do programa de reconstrução teve início no dia 18 de março.

Reconstrução asfáltica

De acordo com o projeto, a Rua José Hermano será reconstruída entre a Avenida Castelo Branco e a Avenida Ribeirão Anicuns, totalizando 2.203,72 m de extensão e 20.053,85 m2 de área. Em todo o bairro será reconstruída uma área de 257.535,61 m2. Nessa região, que inclui também o Setor Leste Universitário, a área a ser reconstruída é de 457.694,54 m2.

Já na Avenida Mutirão, na Região Sul, será totalmente reconstruída, numa extensão de 1.641,69 m e 27.908,73 de área. Nessa Região, que inclui também o Setor Oeste, será reconstruída uma área de 903.877,40 m2.

Trânsito

Por fim, na Mutirão, o tráfego de veículos não foi interrompido, apenas direcionado para uma das pistas. A primeira etapa, entre as Avenidas 85 e T-7, deve durar, no máximo, oito dias.

Já na Rua José Hermano, em Campinas, a partir de hoje, a via estará interditada entre as Avenidas Castelo Branco e Anhanguera, e o trânsito foi desviado para a Rua Jaraguá. A Rua Mato Grosso, entre as ruas Quintino Bocaiúva e a José Hermano, também foi interditada e somente com acesso local. A primeira parte do trabalho deve durar no máximo dois dias.