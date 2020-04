Painel de LED em Goiânia: melhor alternativa para o sucesso do seu evento

Sabe aquele velho costume que se tinha em Goiânia de usar projetores para transmitir imagens em um evento? Coisa do passado! Atualmente, o painel de LED se mostra muito mais útil e versátil, justamente por ser um equipamento que oferece melhor definição para a transmissão de vídeos e imagens no geral.

Fabricados a partir de milhares de pequenos LEDs, esses painéis possuem um brilho mais intenso e boa vida útil, o que os transforma em uma excelente alternativa até mesmo para substituir os tradicionais outdoors de papel ou lona. Em todo caso, o painel de LED ainda é utilizado com maior frequência como uma mídia indoor, destinada a ambientes fechados, como shows e eventos.

Qual a vantagem de usar a tecnologia do painel de LED em seu evento?

Convenhamos, nada deixa um evento mais charmoso e atrativo do que um painel de LED. Sua tecnologia, aliada à iluminação da festa, garante experiências inesquecíveis e um impacto muito maior para os convidados. Em shows por exemplo, os painéis fazem parte do cenário e auxiliam o artista a passar a mensagem de suas músicas, com imagens e animações que levam o público a uma experiência completa.

Além disso, o painel de LED também garante fotos incríveis, fazendo com que seu evento seja algo único para os convidados. Com um pouquinho de criatividade, é possível usar essa tecnologia de maneiras realmente incríveis, transformando sua festa ou show em uma memória inesquecível para todo mundo que estiver presente.

