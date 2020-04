SES-GO solta nota de repúdio a denúncia de deputado Cláudio Meirelles

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) soltou uma nota de repúdio a denúncia do deputado estadual Cláudio Meirelles (PTC), na tarde desta quinta-feira (30/4). Segundo o Órgão Estadual, o deputado teria divulgado por meio de mensagens de WhatsApp que o Hospital e Maternidade São Marcos, em Itumbiara, estaria em funcionamento ao custo diário de R$ 281.971,00.

O Hospital e Maternidade São Marcos está aguardando aprovação da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) para que o Estado tenha o Contrato de Gestão. Em seguida, segundo o SES-GO, o prédio hospitalar voltará a funcionar como Hospital de Campanha para tratamento de pacientes com coronavírus.

Além disso, o deputado também teria dito que seriam destinados pelo Estado mais de R$ 50 milhões para serem gastos no hospital em 6 meses.

Por fim, ainda segundo nota de repúdio, as mensagens enviadas pelo deputado são Fake News. “O hospital citado pelo disseminador de fakes sequer está aberto. Ainda está fechado e sem gastar nenhum real dos cofres públicos do Estado. Nada foi pago referente ao Contrato de Gestão da unidade, que ainda segue em tramitação e aguarda a aprovação da Assembleia Legislativa”, destaca nota.

Nota de repúdio na integra

