Coronavírus: com 13 casos confirmados, Luziânia usa bombeiros para desinfecção

O município goiano de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, está usando bombeiros para realizar a descontaminação de lugares grande movimento na região. A ação começou após uma parceria entre a prefeitura e a corporação. O município tem, até agora, 13 casos confirmados de coronavírus e três óbitos em decorrência dele.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, terminais de ônibus, unidades de saúde e outros pontos são alvos dos militares, que pertencem ao 5º Batalhão, que aplicam soluções preparadas para a correta desinfecção dos locais, prevenindo a disseminação do coronavírus.

A operação é feita em parceria com a Prefeitura de Luziânia e a Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo atualização do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), o município tem até agora 13 casos confirmados de Covid-19 e três óbitos.

Em Goiânia, bombeiros também estão empenhados na descontaminação contra o coronavírus

No início de abril, o Corpo de Bombeiros lançou uma operação com o objetivo de realizar a desinfecção do Eixo Anhanguera, em Goiânia. A corporação está fazendo a limpeza de terminais e plataformas de embarque e desembarque com produtos químicos para evitar o risco de contaminação pelo novo coronavírus.

Segundo os bombeiros, a operação será realizada ao longo do corredor preferencial de transporte coletivo em Goiânia.

A operação funciona da seguinte forma: Bombeiros Militares da Companhia Ambiental de Operações com Produtos Perigosos do CBMGO percorrem os terminais e plataformas, sempre à noite, o horário foi escolhido para evitar a concentração de pessoas.

Eles efetuam a aplicação de produtos químicos de maneira segura, com o objetivo de reduzir a possibilidade de circulação do coronavírus nas áreas e nas instalações do Eixo Anhanguera, onde há grande aglomeração de pessoas.

Segundo a corporação, a operação de descontaminação vai ocorrer por tempo indeterminado, mas está confirmada para ser realizada durante todo o período de pandemia.