Em nota, Secretaria de Saúde de Goiânia recomenda não flexibilização de atividades

Em uma nota técnica emitida na última quinta-feira (30/4), a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) recomendou a não flexibilização das atividades não essenciais na capital de Goiás como forma de conter o avanço do novo coronavírus.

Na nota técnica, a SMS baseia-se na recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS), que especifica que qualquer flexibilização deve ocorrer somente mediante comprovação de que a transmissão do novo coronavírus esteja controlada.

Veja abaixo o trecho da nota que recomenda que as atividades essenciais de Goiânia não sejam flexibilizadas:

“A SMS recomenda não flexibilização das atividades não essenciais, além daquelas previstas no Decreto Estadual n° 9.653, de 19 de abril de 2020, “guardados os princípios de distanciamento visando evitar aglomerações, e garantidos os devidos cuidados de proteção individual e etiquetas de higiene; apoiados nos protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde”.

Flexibilização das atividades gerou aglomerações terminais, mesmo com escalonamento

Na última terça-feira (28/4), a Prefeitura de Goiânia pulicou um novo decreto municipal com horários determinados para uso do transporte coletivo na capital. Entretanto, terminais de ônibus, em Goiânia, continuaram cheios.

Na manhã de quarta-feira (29/4), data em que o novo decreto municipal com escalonamento para uso do transporte coletivo entrou em vigor, foram registradas longas filas em terminais como o Praça A e Praça da Bíblia, que recebem usuários de todas as regiões da cidade.

Com a determinação de que os ônibus só podem circular com passageiros sentados, a espera nos terminais passou a ser mais longa e com mais pessoas aglomeradas. Os passageiros entendem a necessidade de cumprir a medida, mas em contrapartida denunciam que os terminais seguem cheios, além da demora na espera dos coletivos.

Segundo a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivo (CMTC), a frota de ônibus na capital circula normalmente, mas diante da determinação da circulação apenas com usuários sentados, atrasos e lotações podem ocorrer, uma vez que o passageiro precisa esperar nas plataformas de embarque.