Goiás tem dois chefs no programa Mestre do Sabor, da Rede Globo

O programa de televisão Mestre do Sabor, da Rede Globo, estreou, sua 2ª temporada, na noite desta quinta-feira (30/4) e já tem dois representantes de Goiás na disputa. São eles: Junior Marinho, chef do restaurante Juá, que fica no Setor Marista, em Goiânia; e Álvaro Gasparetto, nome à frente do Parrilla Restaurante, no Setor Bueno, também na capital.

Para ingressar no reality show de Gastronomia, os concorrentes apresentaram “pratos de entrada”, com ingredientes à escolha e que expressam sua assinatura na cozinha. As receitas são experimentadas às cegas pelos três chefs jurados, José Avillez, Kátia Barbosa e Léo Paixão. Ou seja, o júri vê e avalia o prato, mas não sabe quem o preparou.

Por fim, ao menos um jurado tem de aprovar o prato, selecionando, dessa forma, o concorrente para seu time. Porém, no caso dos chefs que atuam em Goiânia, os pratos foram aprovados por ao menos dois chefs. Assim, o jogo muda, e os concorrentes aprovados podem escolher em qual time ingressar. Júnior Marinho e Álvaro Gasparetto não escolheram o mesmo time.

A atração Mestre do Sabor é comandada pelo chef de cozinha francês Claude Troisgros e por seu fiel escudeiro e sous-chef, João Batista Barbosa de Souza. Agora, a atriz Monique Alfradique também integra o programa, como apresentadora. Na 1ª temporada, André Barros, de 52 anos, levou a gastronomia goiana para o reality show e fez parte do time de Léo Paixão.

Júnior Marinho garante vaga no Mestre do Sabor

O chef Júnior Marinho, de 29 anos, apresentou aos jurados do Mestre do Sabor um Nhoque de mandioca com molho de vatapá e coentro. O prato tem características da culinária nordestina, que também se repetem no cardápio do restaurante Juá, que abriu em 2018. “Você tem como chegar até a final fazendo comida brasileira”, afirmou Kátia. Aliás, a jurada foi escolhida como mentora (ou Mestre, como falam no programa) por Júnior, uma vez que ele teve aprovação unânime na fase às cegas.

Natural de Rio Branco, Júnior vive em Goiânia há nove anos, onde construiu boa parte de sua trajetória na Gastronomia, firmando parceria de seis anos com o chef Ian Baiocchi. Em sua apresentação no Mestre do Sabor, ele contou que a mudança para a capital goiana se deu após revelar a homossexualidade para a mãe. Atualmente, se dá muito bem com ela.

Álvaro Gasparetto ingressa no time de Léo Paixão

O atual chef do Parrilla Restaurante, Álvaro Gasparetto apresentou uma Costelinha de porco com cítricos. Com o prato convenceu dois jurados, Léo Paixão e Kátia Barbosa. Assim, pôde escolher quem seria seu Mestre, e acabou optando por Léo Paixão. “É uma forma de representar a cozinha brasileira com bases clássicas europeias. E eu acho isso muito legal”, comentou Álvaro sobre a entrada para o Mestre do Sabor.

Álvaro Gasparetto estudou simultaneamente Arquitetura e Gastronomia, morou na Suíça e já participou de várias competições gastronômicas. Quando voltou ao Brasil, se fixou em Goiás, mas precisamente, em Goiânia. Por aqui, teve food truck de hambúrguer e o próprio restaurante, o Le Cochon, um bistrô no Jardim Goiás.