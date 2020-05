Avião de pequeno porte cai às margens da GO-070 e deixa feridos

Duas pessoas ficaram feridas após um avião de pequeno porte cair nas proximidades da GO-070, na saída para Inhumas. O acidente ocorreu no fim da tarde deste sábado (2/5), atrás do Aeroclube de Goiânia.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), equipes foram acionadas por volta das 17h47. No local, os bombeiros encontraram uma vítima fora da aeronave, sentada e encostada na cerca, às margens da rodovia. A pessoa apresentava traumatismo crânioencefálico (TCE) leve.

Segunda vítima ficou presa após avião de pequeno porte cair na GO-070

A segunda vítima ainda estava dentro da aeronave, presa ao cinto, com múltiplas lesões de face, também com traumatismo crânioencefálico leve, pneumotórax, consciente e queixando de dispnéia – dificuldade para respirar.

Os dois feridos receberam os primeiros socorros no local e em seguida foram levados ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Ainda não se sabe o que teria provocado a queda da aeronave. As vítimas não tiveram os nomes divulgados. Foram empenhados nesta ocorrência cinco viaturas e 13 militares.

Avião de pequeno porte cai e mata duas pessoas, em Rio Verde

Em setembro do ano passado, a queda de um avião de pequeno porte deixou dois mortos, nas proximidades do Clube do Laço, saída para Rio Doce, na GO-174, em Rio Verde. De acordo com informações da Polícia Militar, as duas vítimas, o piloto de um passageiro de 61 anos, eram do sexo masculino.

Conforme testemunhas, o acidente aconteceu por volta de 13h20, o Corpo de Bombeiros Militar (CBMGO) foi acionado e chegou ao local do acidente por volta de 13h27 da tarde.

Testemunhas ainda afirmaram que as duas vítimas teriam ido tirar fotos áreas quando aconteceu o acidente. O avião ficou completamente destruído após cair em uma área aberta, que seria uma lavoura, e bater em uma árvore.

Segundo informações, a aeronave, modelo Cozy Mark IV, era experimental e não tinha certificado para uso regular comercial.

O avião de pequeno porte havia decolado do aeroporto municipal de Rio Verde e caiu logo depois, pouco mais de um quilômetro de distância do ponto de partida.