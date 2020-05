Banco de sangue em Goiânia coleta plasma de recuperados da covid-19

O banco de sangue Hemolabor, em Goiânia, está coletando plasma de pacientes recuperados da covid-19, para pesquisa de um tratamento experimental contra a doença. A ação ocorre em conjunto com bancos de sangue e laboratórios de todo o Brasil, que tem o acompanhamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A pesquisa já avança no país.

A expectativa é que esse material ajude a combater a infecção viral por meio de seus anticorpos, já que plasma de alguém recuperado da covid-19 tem os chamados anticorpos neutralizantes, que podem reforçar o sistema imunológico do paciente infectado e acelerar a melhora.

“É uma possibilidade terapêutica, já que todas as publicações que temos até este momento para o tratamento da covid-19 são tratamentos experimentais”, explica a diretora do Hemolabor, Reginara Dias Fernandes. “Estamos recebendo a solicitação dos médicos que tem pacientes que precisam desse plasma e estamos fazendo o cadastro de possíveis doadores, se houver pacientes com essa necessidade e o tipo sanguíneo compatível com do doador, vamos convocar esse doador para colher todas as sorologias normais do banco de sangue e será realizada a coleta exclusivamente desse plasma”, explicou ainda.

Como funciona a coleta de plasma de pacientes recuperados da covid-19

De acordo com informações do banco se sangue, são coletados cerca de 500 mililitros de sangue, que posteriormente tem seu plasma separado. Para realizar a doação a pessoa, preferencialmente do sexo masculino, precisa ter sido testado positivo para a PCR-covid 19, além de cumprir os quesitos listados abaixo:

Ter entre 18 e 60 anos de idade;

Pesar mais de 55 quilos;

Estar sem sintomas por, pelo menos, 14 dias após a recuperação plena da doença;

Nunca ter tido nenhuma das seguintes doenças: sífilis, chagas, malária, hepatite.

O Banco de Sangue Hemolabor fica localizado na rua 5-A, n° 90, setor Aeroporto. Informações e agendamentos pelo telefone: 3605-6600.

O que o plasma?

O plasma sanguíneo é um dos componentes do sangue e representa cerca de 55% do volume desse tecido. Ele corresponde à parte líquida e reúne os elementos celulares: hemácias ou eritrócitos, leucócitos e plaquetas.

Ele apresenta cor amarelada e é composto principalmente de água (cerca de 90%), sendo o restante constituído por substâncias dissolvidas, como proteínas, fatores de coagulação, sais, lipídios, hormônios e vitaminas.

*Com informações do site Brasil Escola