Dois são presos com 17 cabeças de gado furtadas na BR-060, em Rio Verde

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) efetuou, nesta sexta-feira (1/5), a prisão de dois homens, que foram flagrados com 17 cabeças de gado furtadas na BR-060, em Rio Verde, na região Sudoeste de Goiás.

Conforme informações, os policiais militares foram notificados sobre um caminhão que estava agindo de forma suspeita em uma estrada vicinal, nas proximidades da BR-060. Diante disso, as equipes foram empenhadas para abordar o veículo.

No momento da abordagem, os policiais constataram que o caminhão estava carregado com 17 cabeças de gado. Questionados, os ocupantes do veículo confessaram que furtaram os animais em Amorinópolis, na quinta-feira (30/4).

De posse das informações, os dois foram presos, mas um deles conseguiu empreender fuga antes de ser encaminhado para a delegacia. O outro suspeito, os animais e o caminhão foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, responsável pela investigação.

Além dos dois presos com 17 cabeças de gado furtadas na BR-060, em Rio Verde, outros 65 animais roubados foram recuperados, em Mineiros

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais (DERCR), recuperou 65 cabeças de gado, que foram roubadas em fazendas de Goiás. A Operação Questão de Justiça foi finalizada nesta sexta-feira (1/5).

Conforme informações, somente na sexta-feira (1/5) foram encontradas 24 cabeças de gado na zona rural de Mineiros, também no sudoeste goiano.

De acordo com as investigações, os animais foram roubados entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020, em fazendas de Rio Verde e Jataí. No momento da apreensão, um fazendeiro foi identificado como responsável pelos animais.

Diante disso, o fazendeiro e os familiares foram encaminhados para a delegacia e vão responder pela prática dos crimes de associação criminosa e receptação qualificada. Outros outros animais foram apreendidos em outras ocasiões e já devolvidos aos respectivos donos. O caso segue sendo investigado pela PCGO.