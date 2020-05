Goiás confirma 30 mortes e 825 casos de coronavírus

Subiu para 30 o número de mortes causadas pelo coronavírus, causador da covid-19, em Goiás. São 825 casos confirmados da doença, 9.798 casos suspeitos estão em investigação e 66 amostras estão em análise no Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO). Outros 2.683 casos notificados já foram descartados.

O boletim atualizado foi divulgado neste sábado (2/5), e correspondem aos registros feitos até às 14h. Segundo os dados, até o momento, 58 municípios foram afetados pela covid-19. Há 23 casos em investigação quanto a cidade de residência da pessoa.

Veja a relação de casos em casa cidade com registro:

Águas Lindas de Goiás (12), Aloândia (1), Anápolis (44), Anhanguera (1), Aparecida de Goiânia (54), Aragoiânia (2), Avelinópolis (1), Barro Alto (1), Bela Vista de Goiás (3), Bom Jesus de Goiás (3), Caldas Novas (1), Campestre (1), Campinorte (1), Carmo do Rio Verde (3), Catalão (1), Ceres (4), Cidade Ocidental (6), Faina (1), Formosa (4), Goiandira (3), Goianira (1), Goianésia (28), Goiânia (467), Goiatuba (2), Guapó (1), Inhumas (3), Ipameri (1), Itaguaru (2), Itumbiara (10), Jaraguá (2), Jataí (9), Jesúpolis (1), Luziânia (13), Mineiros (4), Montividiu (1), Morrinhos (1), Nerópolis (5), Niquelândia (1), Nova Glória (1), Nova Veneza (1), Novo Gama (3), Paranaiguara (1), Paraúna (3), Pires do Rio (5), Planaltina (5), Professor Jamil (6), Rialma (6), Rio Verde (19), Santa Fé de Goiás (1), Santa Helena de Goiás (1), Santo Antônio do Descoberto (5), São Luís dos Montes Belos (2), Senador Canedo (11), Silvânia (1), Trindade (12), Uruaçu (2), Valparaíso de Goiás (17) e Vianópolis (1).

Mortes por coronavírus em Goiás

Dos 825 casos confirmados, há 25 pacientes internados. Destes, 12 estão em unidades públicas da rede estadual e 13 na rede privada. Há ainda 59 casos suspeitos e em investigação que encontram-se internados; destes, 27 estão na rede pública e 32 na rede privada.

Em relação às mortes, o boletim mostra que 30 já foram confirmadas e ocorreram entre residentes de 13 cidades goianas, sendo elas: Águas Lindas de Goiás (1), Anápolis (1), Aparecida de Goiânia (2), Goiandira (1), Goianésia (3), Goiânia (12), Luziânia (3), Paraúna (1), Planaltina de Goiás (1), Pires do Rio (1), Professor Jamil (1), Rio Verde (1) e Valparaíso de Goiás (1). Há um óbito confirmado em investigação quanto a cidade de residência da pessoa.

Ainda conforme o documento, outras quatro mortes suspeitas seguem em investigação, sendo em Águas Lindas de Goiás (1), Araçu (1) e duas que estão em investigação quanto a cidade de residência da pessoa. Outras 39 mortes notificadas foram descartadas.