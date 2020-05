Grave acidente deixa dois mortos na Marginal Botafogo, em Goiânia

Um grave acidente com dois mortos foi registrado no início da manhã deste sábado (2/5), na Marginal Botafogo, em Goiânia. A batida envolveu um carro e uma motocicleta.

De acordo com investigações da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), o acidente aconteceu no cruzamento com a esquina da Rua 10, no Setor Leste Universitário.

Conforme informações e vestígios no local, uma das vítimas, Airton Antônio Palati, de 51 anos, pilotava uma motocicleta pela Marginal Botafogo, sentido Centro para Setor Pedro Ludovico. A outra vítima, Cassiano Moreira dos Santos Filho, de 26 anos, trafegava em um carro pela mesma avenida e sentido.

Entretanto, por motivos ainda desconhecidos, o carro bateu contra a motocicleta e depois capotou, momento que saiu da pista para a direita e parou encostado em uma árvore, com as quatro rodas para cima.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência, mas constatou as mortes das vítimas quando chegou no local. O motociclista caiu fora da pista e o motorista do carro ficou preso às ferragens.

Além do grave acidente que deixou dois mortos na Marginal Botafogo, em Goiânia, outro envolvendo deputado Rubens Otoni deixaou mulher morta, em Brasília

Uma mulher morreu após acidente de trânsito no Km 17 da BR-060, em Brasília (Distrito Federal), na tarde de quinta-feira (23/4). Ela estava dirigindo um VW Gol, quando colidiu com caminhão que estava estacionado no acostamento ajudando em um acidente, ocorrido momentos antes, envolvendo o Deputado Federal Rubens Otoni (PT), de Goiás.

O veículo da mulher, que tinha 32 anos, aquaplanou e colidiu na traseira do caminhão estacionado. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Antes disso, o Deputado Federal Rubens Otoni (PT) estava em seu VW Voyage, seguindo no sentido Anápolis (GO) – Brasília (DF), aquaplanou quando transitava sob forte chuva no local, por volta das 14:30 de hoje. O veículo saiu da pista, caindo numa ribanceira.

Logo em seguida um caminhoneiro estacionou no acostamento, com a intenção de auxiliar o parlamentar juntamente com outros populares da região.