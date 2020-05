Menores tentam passar drogas em pipa para dentro de presídio em Aparecida

Dois menores foram flagrados, nesta sexta-feira (1/5), tentando repassar drogas em pipa para dentro do Presídio de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital.

Conforme informações, os adolescentes esconderam as drogas na pipa e colocaram para sobrevoar a unidade prisional. Entretanto, no momento que estava em cima de uma das alas do presídio, os servidores avistaram o brinquedo.

De acordo com os servidores da Casa de Prisão Provisória (CPP) de Aparecida de Goiânia, a pipa estava sendo guiada de uma comunidade localizada próxima do restabelecimento penal.

Segundo a 1ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), os servidores fizeram a contenção da pipa, momento que verificaram a substância análoga à maconha.

De imediato, todo o material foi apreendido e foi encaminhado, juntamente com os menores, para a Delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias. A unidade abriu procedimentos administrativos internos para apurar os fatos e aplicar as devidas sanções disciplinares aos custodiados envolvidos, conforme determina a Lei de Execução Penitenciária (DGAP).

Além dos menores que tentaram passar drogas em pipa para dentro de presídio em Aparecida, um agente prisional foi detido suspeito de repassar drogas em presídio de Mineiros

Um agente prisional foi detido suspeito de repassar drogas e outros ilícitos no presídio de Mineiros, pertencente à 6ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP).

Conforme informações, além das drogas, o servidor é suspeito de repassar bebidas alcoólicas e alimentos proibidos para os detentos do presídio, na noite de terça-feira (24/3).

De acordo com a direção da unidade, o flagrante aconteceu depois que o agente apresentou atitudes suspeitas. Ele foi flagrado durante um monitoramento realizado no presídio. O agente foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil (PC) para as providências necessárias.

A direção abriu procedimentos administrativos internos para apurar o caso e aplicar as devidas sanções disciplinares aos destinatários. O rigor segurança da unidade é em consonância às diretrizes do Governo do Estado para a administração penitenciária.