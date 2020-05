Goiás tem quase 10 mil casos suspeitos de coronavírus; confirmados chegam a 850

O número de pacientes confirmados com covid-19 no estado de Goiás aumentou de 825 para 850 do último sábado (2/5) para este domingo (3/5). São 25 casos de coronavírus confirmados no prazo de 24h. O número de óbitos permanece o mesmo: 30 no total. Já quanto a casos suspeitos da doença, o número já beira 10 mil. São 9.939 pessoas que suspeitam terem sido infectadas.

O último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informou que além dos 850 casos confirmados e 30 mortes pelo vírus, 2.719 casos suspeitos já foram descartados. No Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) há 65 amostras em análise.

Há 28 casos confirmados internados. Destes, 12 estão em unidades públicas da rede estadual e 16 na rede privada.

Conforme a SES-GO, existem, até o momento, 30 óbitos confirmados de residentes do estado de Goiás, sendo nos municípios de Águas Lindas de Goiás (1), Anápolis (1), Aparecida de Goiânia (2), Goiandira (1), Goianésia (3), Goiânia (12), Luziânia (3), Paraúna (1), Planaltina de Goiás (1), Pires do Rio (1), Professor Jamil (1), Rio Verde (1) e Valparaíso de Goiás (1). Há um (1) óbito confirmado em investigação quanto a cidade de residência da pessoa.

Há quatro óbitos suspeitos em investigação, sendo em Águas Lindas de Goiás (1), Araçu (1) e dois (2) que estão em investigação quanto a cidade de residência da pessoa.

Saiba quais são os municípios atualizados com casos confirmados de coronavírus em Goiás

Os casos confirmados até agora foram registrados nos municípios de Águas Lindas de Goiás (14), Aloândia (1), Anápolis (44), Anhanguera (1), Aparecida de Goiânia (54), Aragoiânia (2), Avelinópolis (1), Barro Alto (1), Bela Vista de Goiás (4), Bom Jesus de Goiás (3), Caldas Novas (1), Campestre (1), Campinorte (1), Carmo do Rio Verde (3), Catalão (1), Ceres (4), Cidade Ocidental (6), Faina (1), Formosa (4), Goiandira (3), Goianira (1), Goianésia (28), Goiânia (487), Goiatuba (2), Guapó (1), Inhumas (3), Ipameri (1), Itaguaru (2), Itumbiara (10), Jaraguá (2), Jataí (9), Jesúpolis (1), Luziânia (13), Mineiros (5), Montividiu (1), Morrinhos (1), Nerópolis (5), Niquelândia (1), Nova Glória (1), Nova Veneza (1), Novo Gama (3), Paranaiguara (1), Paraúna (3), Pires do Rio (5), Planaltina (5), Professor Jamil (6), Rialma (6), Rio Verde (19), Santa Fé de Goiás (1), Santa Helena de Goiás (1), Santo Antônio do Descoberto (5), São Luís dos Montes Belos (2), Senador Canedo (11), Silvânia (1), Trindade (13), Uruaçu (2), Valparaíso de Goiás (17) e Vianópolis (1). Há 23 casos em investigação quanto a cidade de residência da pessoa.

A Secretaria ressaltou que os números são dinâmicos e, na medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam, os casos são reavaliados, sendo passíveis de reenquadramento na sua classificação.