Morre piloto de avião de pequeno porte que caiu na GO-070, em Goiânia

Morreu, neste sábado (2/5), o piloto do avião de pequeno porte que caiu na GO-070, em Goiânia, na saída para Inhumas. A informação foi confirmada na manhã deste domingo (3/5), pelo Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), para onde a vítima foi levada após o acidente.

Identificado como Wantuir Barbacena de Faria, de 63 anos, o piloto ficou ferido, mas não resistiu e morreu pouco tempo depois de dar entrada no hospital. Ele ficou preso ao cinto de segurança com múltiplas lesões de face, traumatismo crânioencefálico leve, pneumotórax. No momento do socorro ele estava consciente e queixando de dispnéia – dificuldade para respirar.

Na condição de passageiro, a outra vítima foi identificada como Rodrigo Celestino de Oliveira, de 36 anos. Ele também ficou ferido e continua internado no leito da enfermaria, o quadro de saúde é estável. Quando os bombeiros militares chegaram ao local, Rodrigo já havia saído e estava sentado perto do avião reclamando de dores na cabeça.

Conforme informações, a Força Aérea Brasileira (FAB) enviou investigadores do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VI) para apurar o caso no local. Entretanto, ainda não foram divulgadas informações sobre o que teria causado a queda.

O acidente em que morreu o piloto de avião de pequeno porte que caiu na GO-070

Duas pessoas ficaram feridas após um avião de pequeno porte cair nas proximidades da GO-070, na saída para Inhumas. O acidente ocorreu no fim da tarde deste sábado (2/5), atrás do Aeroclube de Goiânia.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), equipes foram acionadas por volta das 17h47. No local, os bombeiros encontraram uma vítima fora da aeronave, sentada e encostada na cerca, às margens da rodovia. A pessoa apresentava traumatismo crânioencefálico (TCE) leve.

A segunda vítima ainda estava dentro da aeronave, presa ao cinto, com múltiplas lesões de face, também com traumatismo crânioencefálico leve, pneumotórax, consciente e queixando de dispnéia – dificuldade para respirar.

Os dois feridos receberam os primeiros socorros no local e em seguida foram levados ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Ainda não se sabe o que teria provocado a queda da aeronave. As vítimas não tiveram os nomes divulgados. Foram empenhados nesta ocorrência cinco viaturas e 13 militares.