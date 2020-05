Vereador de Rio Verde faz fotos em festança em chácara durante quarentena

O vereador de Rio Verde Fernando Aguiar, conhecido como Soldado Fernando, do PSD, usou uma rede social na noite do último sábado (2/5) para divulgar fotos que mostram o parlamentar presente numa festa realizada na chácara de sua propriedade, no interior goiano. O evento, que seria a festa de aniversário de um conhecido e contou com vários presentes, aconteceu em pleno período de pandemia quando aglomerações do tipo infligem diretamente os decretos estaduais de quarentena contra o novo coronavírus.

As fotos foram compartilhadas pelo Soldado Fernando no grupo de WhatsApp dos vereadores de Rio Verde e mostram a proporção do evento que aconteceu neste sábado. A chácara, que pertence ao parlamentar e dispõe de área verde, piscina e um grande salão de festas, estava equipada com luzes artificiais e tinha até show ao vivo.

O vereador do PSD aparece sorridente em algumas das fotos ao lado de amigos. Pelas imagens, é possível constatar a presença de um grande número de pessoas que se divertem sem nenhuma proteção recomendada, como o uso de máscaras ou distanciamento mínimo.

No print da publicação das fotos no grupo de vereadores, é possível ver um deles criticando a postura do vereador. “Corona ta matando. Pensa no Deus (sic) eleitor, manu (sic)”.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Goiás, o estado tinha 825 casos de Covid-19 e 30 óbitos pela doença confirmados até ontem, 2 de maio. Como forma de conter o avanço do vírus em Goiás, o governo estadual vem tomando uma série de medidas, como o fechamento temporário de alguns comércios, restrição do fluxo de pessoas e uso obrigatório de máscara de proteção. Aglomeração e festas são severamente desaconselhadas, sendo passíveis, inclusive, de multas.

Vereador de Rio Verde alega que apenas locou o espaço para a festa, mas não teve participação nela

Ao Dia Online, o vereador Soldado Fernando deu sua versão para o caso. O parlamentar confirmou a realização da festa, mas negou que tenha organizado o evento.

Segundo ele, a chácara foi alugada a um conhecido para a realização de sua festa de aniversário, e a negociação já estava prevista em um contrato previamente firmado. Ele argumenta ainda que havia sido informado pelo locador que o evento seria familiar, e contaria com no máximo 15 convidados – o que já configura uma aglomeração.

Sobre sua presença, o Soldado Fernando disse que apenas “passou para parabenizar o aniversariante e entregar seu presente”, mas que não permaneceu no local.

Ainda conforme sua versão, ele teria advertido as pessoas presentes no festa que o evento em questão era arriscado e ia contra as recomendações dos órgãos de saúde.