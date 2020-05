Bombeiros fazem buscas por garçom que desapareceu no Rio Piracanjuba

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) retomou, na manhã desta segunda-feira (4/5), as buscas pelo garçom Voney Fortuna, de 34 anos. Voney desapareceu na manhã do último domingo (3/5) no município de Água Limpa, a 195 quilômetros de Goiânia, depois de entrar no Rio Piracanjuba.

As buscas estão sendo realizadas pelas equipes do 9° BBM de Caldas Novas. Mergulhadores das equipes foram acionados ontem e procuraram por Voney até às 20h, horário em que as buscas foram interrompidas e retomadas hoje.

Segundo informações levantadas até agora, Voney, que trabalha como garçom em Caldas Novas, estava em um rancho e decidiu entrar no Rio Piracanjuba, mesmo sendo alertado pelas pessoas que estavam no local. Algum tempo depois acabou desaparecendo na água.

Voney estava no rancho há três dias. O rio tem pouca visibilidade, fato que dificulta as buscas. Entretanto, elas continuam.

Além de caso de homem que desapareceu no Rio Piracanjuba, em Água Limpa, o corpo de um jovem foi encontrado numa represa de Águas Lindas

No início de março deste ano, o CBMGO encontrou o corpo de um jovem vítima de afogamento na represa de uma chácara, no município de Águas Lindas de Goiás, a cerca de 204 quilômetros da capital.

Os mergulhadores dos bombeiros foram acionados no fim da tarde desta terça-feira (3/3), por volta de 17h30, para atender a ocorrência em que um jovem de 17 anos teria sumido em uma represa.

Conforme informações da época, o jovem entrou na represa da chácara, teria submergido e não foi mais visto. Diante disso, os bombeiros foram chamados por pessoas que estavam no local para auxiliar as buscas.

Em um trabalho rápido, os mergulhadores utilizaram a técnica de leque crescente (buscas em curvas) e localizaram o corpo do jovem vítima de afogamento. O trabalho durou cerca de uma hora e meia. Após a retirada, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).